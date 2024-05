Come ogni terzo sabato del mese, sabato 18 maggio, presso la LOGGIA dei CAVALIERI di TREVISO, torna: “LIBRI in LOGGIA mostra/mercato del libro antico, raro, introvabile e altro materiale di carta” La manifestazione libraria, organizzata dall'Associazione Culturale "Piccola Atene" di Treviso che è giunta ormai alla sua 58a edizione. La Loggia dei Cavalieri, edificio centrale nella Treviso medioevale, offrirà ancora una volta l’opportunità per tutti i lettori accaniti e i bibliofili che, al di fuori delle logiche dell’editoria industriale che purtroppo affolla le normali librerie, di trovare edizioni di pregio e di grande qualità tipografica sia a poco prezzo come al giusto valore per l’edizione rara. In tempi difficili per il riconoscimento del valore culturale del libro nel suo classico formato cartaceo, sicuramente LIBRI in LOGGIA può essere un’occasione per i bibliofili che, riconoscendo nell’oggetto libro il valore aggiunto delle sue peculiarità, possono comprendere e “catturare” la preziosa edizione, ormai scomparsa dalle esposizioni di libri d’epoca o dai cataloghi delle librerie antiquarie. Non da meno può essere la ricerca dell’opera di un autore classico, scomparsa dagli scaffali delle librerie di libri nuovi, che il lettore interessato vorrebbe leggere. Ed è questo uno degli scopi della manifestazione LIBRI in LOGGIA e della Associazione Culturale “Piccola Atene”, cioè far assaporare il libro cartaceo quando era scritto con curiosità, stampato con amore, rilegato con attenzione e offerto con gesto cortese dall’esperto libraio, spesso grande lettore, a sua volta anche studioso o ricercatore. Giuseppe Vanzella Presidente Associazione Culturale “Piccola Atene” 0422 544758 3381305354 info@vanzella.it