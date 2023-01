Sabato 21 gennaio, presso la LOGGIA dei CAVALIERI di TREVISO tornerà la consueta edizione di: “LIBRI in LOGGIA mostra/mercato del libro antico, raro, introvabile e altro materiale di carta”.

La manifestazione libraria, organizzata dall'Associazione Culturale "Piccola Atene" di Treviso, è giunta ormai alla 46a edizione e, come di norma, sarà una perfetta occasione per tutti i lettori affezionati, i bibliofili ed i collezionisti di materiale cartaceo che potranno pescare tra le bancarelle l’oggetto della loro ricerca, sia da bibliofilo, come da collezionista come da lettore. Tra gli espositori, provenienti sia dal Veneto che dal Friuli, sarà presente anche un artigiano delle legature che espone bellissimi quaderni, diari e agende con le copertine da lui eseguite, interamente fatte a mano.