Il capitale amoroso, il libro di Jennifer Guerra

Un incontro tra amore, lavoro di cura e stereotipi di genere, organizzato da Non Una Di Meno Treviso giovedì 10 giugno alle 18:30 alla Libreria San Leonardo di Treviso. A parlarne l’autrice Jennifer Guerra, giornalista bresciana di nascita ma trevigiana di adozione, che presenterà il suo ultimo libro Il capitale amoroso. Manifesto per un Eros politico e rivoluzionario, edito da Bompiani nella collana “Munizioni” diretta da Roberto Saviano.



Mentre il nostro immaginario è infarcito di amore – una versione romantica e fasulla, veicolata da romanzi, film e pubblicità – la nostra società si comporta come un amante dal cuore spezzato: è cinica e sprezzante nei confronti dell’amore, considerato un sentimento stupido, inutile o noioso, una fantasia per adolescenti, un ripiego per chi non sa stare solo, un lusso per pochi. Questa contronarrazione è il frutto pericoloso dell’individualismo capitalista, un sistema che mentre stigmatizza la solitudine e colpevolizza chi la vive come indegno d’amore, ci vuole sempre più soli, divisi e in competizione fra noi. Concentrati su noi stessi, ci vediamo rubare il tempo che potremmo usare per coltivare le relazioni con gli altri, amore compreso. Ma il rimedio a questa crisi dell’amore esiste. Nell’epoca in cui le relazioni si basano sullo scambio, sull’utilità, sulla convenienza, sulla compatibilità, lasciare spazio invece a un amore incondizionato e libero, capace di passare dal singolo alla comunità, può essere una delle azioni più antisistema, rivoluzionarie e coraggiose che possiamo fare per cambiare la nostra società: un vero atto di resistenza in questi tempi sempre più divisi.



Tra i tanti temi affrontati nel libro c’è anche quello dell’uso strumentale dell’amore che arriva a giustificare la violenza di genere. Per questo durante la presentazione interverrà una rappresentante del Centro Antiviolenza Stella Antares di Montebelluna



Jennifer Guerra, nata nel 1995 a Brescia, è scrittrice e giornalista. Ha lavorato come redattrice a The Vision, e ora scrive per L’Espresso, Sette Corriere, La Stampa. Nel 2020 ha pubblicato Il corpo elettrico. Il desiderio nel femminismo che verrà (Edizioni Tlon). Non Una di Meno è un movimento femminista nato in Argentina nel 2015 a partire dalla campagna “Ni Una Menos” e poi espanso in una marea globale. Si occupa di questioni di genere con un approccio transfemminista, antirazzista e anticapitalista. NUdM TV è la sua articolazione trevigiana.