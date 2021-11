Presentazione del libro "Donna dei fiori"

"Donna dei fiori": un libro tratto da una storia vera, di donne che trasformano i granate in fiori e aprono sentieri di pace. Scritto da Laura Simeoni, illustrato da Piero Sandano per le edizioni Aurelia di Asolo, sarà presentato sabato 20 novembre alle 10.30 nella sala del Parco dei Moreri a Silea a cura di Auser-Polaris. Accesso libero e gratuito con green pass. Il libro è realizzato con la collaborazione del Festival italo marocchino e dell'associaizone A light for hope Italia Israele Palestina Giordania, sostenuto dal Centro di servizio per il volontariato di Treviso-Belluno con il patrocinio del ministero dell'Istruzione, uffici scolastici regionale e provinciale.