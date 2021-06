“Così, per sport”: Gabriele Zanchin presenta il suo libro

Indirizzo non disponibile

Un dietro le quinte di una vita da cronista sportivo. Per ricordare personaggi, colleghi e storie, i tanti e a volte inaspettati modi in cui nascono articoli e interviste, le coincidenze e le curiosità fissate da block notes e registratore. Li raccoglie il giornalista Gabriele Zanchin nel suo primo libro “Così, per sport” che verrà presentato lunedì 14 giugno alle ore 20 alla sala abbaziale di Castello di Godego.

A presentare la serata sarà Alessandro Comin, caporedattore dell’edizione bassanese de “Il Giornale di Vicenza”. Ospiti Marco Ballestracci, scrittore, giornalista, Claudio Foscarini, allenatore di calcio ed ex calciatore, Ippolito Sanfratello, campione olimpico pattinaggio sul ghiaccio, Mario Sanson neo presidente provinciale Treviso CONI e Angelo Morlin, RCS “La Gazzetta dello sport”.

L’iniziativa è patrocinata da Comune e Parrocchia di Castello di Godego e dall’Ussi-Unione Stampa Sportiva Italiana. Il ricavato della vendita del libro andrà alla parrocchia godigese per il rinnovo dell’oratorio.