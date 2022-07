Il Duca



Presentazione dell'ultimo romanzo di Matteo Melchiorre



Info https://combinazionifestival.it/routs/il-duca/



Ingresso libero, prenotazioni 0423600024 / info@bibliotecamontebelluna.it (Biblioteca Comunale di Montebelluna)



L’ultimo erede di una dinastia decaduta, i Cimamonte, si è ritirato a vivere nella villa da sempre appartenuta alla sua famiglia. La tenuta giganteggia su Vallorgàna, un piccolo e isolato paese di montagna. Il mondo intorno, il mondo di oggi, nel quale le nobili dinastie non importano piú a nessuno, sembra distante. L’ultimo dei Cimamonte è un giovane uomo solitario che in paese chiamano scherzosamente «il Duca». Sospeso tra l’incredibile potere del luogo, il carico dei lavori manuali e le vecchie carte di famiglia si ritrova via via in una quiete paradossale, dorata, fuori dal tempo. Finché un giorno bussa alla sua porta Nelso, appena sceso dalla montagna. È lui a portargli la notizia: nei boschi della Val Fonda gli stanno rubando seicento quintali di legname. Inaspettatamente, risvegliato dalla smania del possesso, il sangue dei Cimamonte prende a ribollire. Ci sono libri che fin dalle prime righe fanno precipitare il lettore in un mondo mai visto prima. L’abilità dell’autore sta nel mimetizzarsi tra le pieghe della storia, e fare in modo che abitare accanto ai personaggi risulti un gesto tanto istintivo quanto inevitabile. È quello che accade leggendo Il Duca, un romanzo classico eppure nuovissimo, epico e politico, torrenziale e filosofico, che invita a riflettere sulla libertà delle scelte e la forza irresistibile del passato. Con una voce colta e insieme divertita, sinuosa e ipnotica – inusuale nel panorama letterario nostrano – Matteo Melchiorre mette a punto un congegno narrativo dal quale è impossibile staccarsi.



Matteo Melchiorre, dopo essere stato ricercatore presso l’Università degli Studi di Udine, l’Università Ca’ Foscari e lo Iuav di Venezia, è direttore dal 2018 della Biblioteca, del Museo e dell’Archivio Storico di Castelfranco Veneto. Si occupa di storia economica e sociale del medioevo e della prima età moderna, e di storia della montagna e dei boschi. Autore di numerosi saggi storici, tra gli altri libri ha pubblicato: "Requiem per un albero. Resoconto dal Nord Est" (Spartaco 2004), "La banda della superstrada Fenadora-Anzú (con vaneggiamenti sovversivi)" (Laterza 2011), "La via di Schenèr. Un’esplorazione storica nelle Alpi" (Marsilio 2016, Premio Mario Rigoni Stern 2017 e Premio Cortina 2017), "Storia di alberi e della loro terra" (Marsilio 2017) e "Il Duca" (Einaudi 2022).



L’evento è organizzato dalla Biblioteca Comunale di Montebelluna con la collaborazione dell’Associazione CombinAzioni, del Comitato Chiesa Vecchia di Biadene e della Libreria Zanetti.