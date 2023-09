Liceo Marconi Jazz Band

L’occasione perfetta per scoprire l’evoluzione di un progetto scolastico (nel vero senso del termine) di grande successo.

Il Liceo Musicale "G.Marconi" di Conegliano porta in Piazza Marconi di Valdobbiadene il proprio progetto jazz, composto da un gruppo di ragazzi selezionati dalle varie classi dell’istituto.

Guidati e coordinati dai docenti Luigi Vitale e Andrea Andrian, presenteranno un repertorio vario ed accattivante in cui ascolteremo famosi brani standard jazz e bossa nova arrangiati appositamente per l’ensemble.

Brani strumentali con assoli improvvisati si alterneranno ad altri in cui sarà protagonista la voce.



Sul Liceo Musicale “G.Marconi” di Conegliano:



Il liceo musicale è indicato per chi desideri continuare con l’apprendimento tecnico-pratico della musica attraverso lo studio di due strumenti oltre che alla parte teorica di materie inerenti alla composizione, alla storia e ai nuovi linguaggi digitali.



Tra i vari progetti di spicco proposti durante l’anno ricordiamo: Comiche in musica (sonorizzazione di film muti in collaborazione con Cinemazero di Pordenone in cui gli studenti hanno la possibilità di esibirsi all’interno del famoso Festival Le Giornate del Cinema muto eseguendo una partitura composta ad hoc), la Rassegna concertistica del “10 in musica” tenuta dagli studenti ed ex studenti del Marconi il 10 di ogni mese presso l’Auditorium Dina Orsi di Conegliano, Laboratori extracurriculari dei nuovi linguaggi musicali jazz, pop/rock, cantautorato, tango svolti durante 10 incontri nell’arco dell’anno scolastico.





Line Up:



Gli studenti del liceo