Spettacolo "Lingua"

Lingua

Di e con Chiara Ameglio

Produzione Fattoria Vittadini e Festival Danza in Rete



Lingua è una performance che crea un filo invisibile tra performer e spettatore, attraverso un corpo che diventa territorio da esplorare con lo sguardo, portatore di un’identità singola e comune. La performer indicherà al pubblico la possibilità di scrivere sulla sua pelle e all’incontro dei corpi nascerà una lingua pulsante costituita da nuovi segni e nuove tracce.

Il titolo del lavoro diventa dunque il manifesto, fisico e ideale, dell’esigenza di comunicare, del mettersi in relazione con chi ci circonda. La performance si trasforma in un incontro collettivo, in cui non solo il segno sul corpo, ma anche lo sguardo, l’immobilità, il respiro diventano grammatica comunicativa amplificata dalla condivisione.

Il teatro e la danza tornano ad essere un’occasione per lasciare un segno, una reciproca traccia del passaggio dell’uno sull’altro. Empatia, ascolto, prossimità, limite: sono alcuni dei temi su cui siamo invitati a riflettere. Il dato essenziale, apparentemente scontato, è tuttavia un assioma: il corpo è tutto ciò che abbiamo, lo spazio primario che abitiamo.

Lingua è stata selezionata tra i 15 vincitori di Anticorpi XL per innovatività e originalità della ricerca e del linguaggio artistico, coerenza e chiarezza della struttura coreografica e drammaturgica, interpretazione e sensibilità della performer.



Chiara Ameglio, performer e coreografa genovese; con il progetto Indagini sulla mostruosità sviluppa la sua ricerca coreografica tra spettacoli, performances e workshops, sostenuta da Fattoria Vittadini, di cui è cofondatrice, il progetto europeo DANCEMEUP (Perypezye Urbane), il Bando NEXT Lombardia e il Festival MilanOltre. Ha al suo attivo collaborazioni con il Teatro Elfo Puccini di Milano, il CTB e il Teatro della Tosse, palcoscenici dove ha presentato i suoi lavori. Nel 2020 è stata coreografa e attrice in NO WORDS, spettacolo finalista al Premio Scenario Infanzia e ha danzato in LOVE|Paradisi Artificiali di Davide Valrosso.