Lirica del paesaggio: geografie infinite

Ogni luogo è una sorgente di poesia e musica. I luoghi“risuonano” e dai luoghi nascono parole, suoni, visioni. La performance è una “mappatura poetica”, procede per geografie, è un viaggio nei luoghi e nel paesaggio del proprio intimo. Un concerto poetico, a due voci, anzi tre, insieme alla voce del paesaggio. Un progetto di scrittura site-specific, una ricerca che mira all’interazione tra arte e territorio. Immaginiamo che ogni spazio, ogni contesto, ogni paesaggio sia una potenziale sorgente di poesia. Andiamo alla sorgente, abitiamo lo spazio, raccogliamo cosa trasmette. lo traduciamo in musica e parole.



con: Azul Teatro, Serena Gatti, voce, Raffaele Natale musica



A seguire Camminata della felicità e dell’Equilibrio (a piedi nudi, in fila indiana)



Non sono previste sedute nel parco della villa, è consigliato portarsi coperta/telo o cuscini da disporre liberamento nel prato.



Prenotazioni posti >> https://bit.ly/4eMg9nu