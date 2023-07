A Villa Albrizzi Marini Lisbona apre il dj set di Samuel

Sabato 29 luglio 2023 ore 21:30, Lisbona aprirà il dj set di Samuel presso Villa Albrizzi Marini a San Zenone degli Ezzelini, Treviso (Via Teresa Rubelli 1 - ingresso a pagamento), dove presenterà il nuovo singolo “Da ogni tua paura”, in radio dal 14 luglio.



Spiega l’artista a proposito del brano: «La musica di “Da ogni tua paura” è stata scritta di notte. È iniziato tutto dal basso/lead portante e da una cassa a 126 bpm. Come a volte capita, le parole erano state scritte e poggiate su una musica che oramai non ricordo neanche più. Il filo che unisce ogni frase voleva raccontare uno tra i concetti collaterali più vicini ai sentimenti buoni di una relazione: la “Protezione”.



Molto diverso da un “faccio tutto io”, molto più dolce di un “attendere che sia necessario”».