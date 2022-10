Little Pieces of Marmelade live @New Age

1/10/2022 - Little Pieces of Marmalade // NEW AGE CLUB

Prevendite qui: link.dice.fm/Y25f59d79f66

--------------------------------------

Dopo un incredibile estate 2021, con ben 24 date sold out, in giro per tutto lo stivale, i Little Pieces of Marmelade, Frankie e DD, tornano sui palchi dei più importanti club d'italia per il loro primo tour invernale, in cui porteranno il nuovo album, uscito ad inizio 2022.