Al Livelet "Una finestra aperta sull’archeologia in vallata”

Ultima giornata di apertura della stagione 2022 per il Parco Archeologico Didattico del Livelet prima della chiusura invernale. Per l’occasione, domenica 6 novembre gli spazi museali diventeranno protagonisti dell’evento “Una finestra aperta sull’archeologia in vallata”, progetto promosso dall’Università di Ferrara e finanziato dalla Regione Veneto che pone in sinergia soggetti che si occupano da anni di ricerca, formazione e divulgazione del territorio. Oltre alle visite guidate alle palafitte, sono in programma numerose dimostrazioni di tecnologia antica e incontri su temi archeologici.

Il progetto “Una finestra sull’archeologia in vallata” nasce con l’obiettivo di far conoscere le vicende che hanno caratterizzato il territorio della vallata tra i comuni di Revine Lago e Miane – un’area che, grazie alle sue risorse e alla particolare conformazione, ha accumulato un importante patrimonio culturale, materiale e immateriale – dalla Preistoria al Medioevo. Nel contesto dell’iniziativa, il Livelet è stato ritenuto location ideale per ospitare conferenze, dimostrazioni di archeologia imitativa e simulazioni di vita comunitaria.

Accanto alle visite al villaggio palafitticolo preistorico, il programma di domenica 6 novembre propone una serie di dimostrazioni di tecnologia antica a cura del Dipartimento di Studi Umanistici e di Fisica e Scienze della Terra dell’Università degli Studi di Ferrara, del Museo Civico “La Terra e l’Uomo” di Crocetta del Montello, del Parco Archeologico Didattico del Livelet e dei coordinatori di Relacus. Le dimostrazioni riguarderanno l’accensione del fuoco per percussione, la foggiatura dell’argilla con la tecnica del colombino, la scheggiatura della selce e l’utilizzo di strumenti da caccia e tessitura con telaio verticale. I rievocatori dell’associazione Suliis As Torc proporranno, invece, l’allestimento di un campo, completo di velario e tende, riproducendo attività riconducibili ai Veneti Antichi tra cui la tintura della lana con pigmenti naturali, la forgiatura dei metalli per la creazione di utensili, il conio della dracma venetica, dimostrazioni di scrittura, frasi in lingua e storytelling, per un vero e proprio tuffo nel Veneto dell’Età del Ferro.

Infine, nel salone del Parco si terranno tre incontri informativi: dalle 11.15 alle 12, “Il popolamento delle Prealpi Venete” con Davide Visentin, dalle 15 alle 15.45 “Viabilità antica della Vallata. Storia ed esplorazioni di superficie” con Giovanni Tomasi del Circolo Vittoriese di Ricerche Storiche e dalle 16 alle 16.45 “Le fortificazioni antiche in Vallata” con Michele Zanchetta dell’Associazione Nazionale Archeologi.

Per ogni informazione si può consultare il sito www.parcolivelet.it o contattare la segreteria: Ufficio IAT Conegliano, dal martedì al venerdì, dalle 14 alle 17, tel. 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) chiamare il numero 329 2605713.