Livelet: passeggiata sotto le stelle per la “Luna del Fiore”

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Dal 05/05/2023 al 07/05/2023 da domani Orario non disponibile

Una passeggiata al chiaro di luna lungo i laghi della Vallata per godere della primavera in tutti i suoi aspetti: comincia così, domani sera, venerdì 5 maggio, il fine settimana del Parco Archeologico Didattico del Livelet, che proseguirà poi domenica 7 maggio con il consueto programma di visite e laboratori didattici. Una giornata tutta da vivere all’aria aperta, sfruttando le postazioni barbecue e i tavoli da picnic che il Livelet mette a disposizione, il parco giochi e i numerosi sentieri naturalistici che partono proprio dall’area museale.

“Luna del Fiore”: così viene chiamato il plenilunio di maggio, mese nel quale la primavera raggiunge il suo apice e le fioriture dipingono il paesaggio di infinite sfumature di colori. E alla sera la Vallata dei Laghi è ancora più affascinante, immersa in un’atmosfera di vera pace e serenità. L’escursione di domani sera, realizzata in collaborazione con NaturalMente Guide, partirà dal Parco del Livelet alle ore 20.30 per addentrarsi nella natura circostante, ammirando flora, fauna della notte e il cielo stellato, rischiarati dalla luce della luna piena. Al rientro della passeggiata è previsto un brindisi conviviale.

Domenica 7 maggio, invece, il Livelet sarà aperto dalle 10 alle 18. Oltre alle visite guidate al villaggio palafitticolo, due i laboratori in programma: al mattino, dalle 10 alle 13, “La spada dei Laghi”, per imparare a decorare il metallo con la tecnica a sbalzo, imitando le decorazioni visibili sulla spada di bronzo ritrovata esattamente 100 anni fa vicino ai Laghi della Vallata; nel pomeriggio con “I colori della terra”, dalle 14 alle 17, i partecipanti si dedicheranno all’arte rupestre.

Sempre nella giornata di domenica, inoltre, la vallata tra Revine lago e Miane sarà protagonista del progetto iMPRONTA, iniziativa promossa dal Comitato Pro Loco Unpli Treviso con l’obiettivo di promuovere la cultura e la storia di questo territorio, attraverso una serie di appuntamenti che coniugano cultura, enogastronomia e storia locale. Due le escursioni guidate in programma per il 7 maggio: “Tradizione agricola: il museo Ruralia e le antiche cantine Brandolini di Cison di Valmarino”, dalle 10 alle 12, e “Paesaggi dell’acqua: la Via dei Mulini a Cison di Valmarino”, dalle 15 alle 17.

La prenotazione delle visite guidate e dei laboratori avviene direttamente in cassa al momento dell’arrivo, mentre per prenotare l’escursione, i tavoli da picnic e le postazioni barbecue a disposizione dei visitatori è necessario scrivere in anticipo alla mail segreteria@parcolivelet.it o telefonare allo 0438 21230.

Il programma di tutti gli eventi è disponibile, e costantemente aggiornato, sul sito www.parcolivelet.it o sulla pagina Facebook “Parco Archeologico Didattico del Livelet”. Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria: Ufficio IAT Conegliano, dal martedì al venerdì, dalle 14 alle 17, tel. 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) si può contattare il numero 329 2605713.