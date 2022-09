Al Livelet domenica “preistorica” per famiglie moderne

È ancora piena estate al Parco Archeologico Didattico del Livelet e domenica 4 settembre si prospetta una nuova giornata di divertimento e relax. Dalle 10 alle 18 sarà possibile visitare il villaggio palafitticolo mentre il pomeriggio è come sempre dedicato alla creatività dei bambini con un laboratorio sulla creazione di gioielli in pietra. Per le famiglie più sportive non mancano le passeggiate naturalistiche e i giochi nell’area picnic.

Le visite guidate, della durata di circa un’ora, cominciano alle ore 10 e proseguono fino alle 18 (con l’ultimo tour in programma alle 17), orario di chiusura del Parco. A ogni ora i visitatori vengono accompagnati da archeologi esperti alla scoperta della ricostruzione di tre palafitte poste sulla sponda del lago di Revine: una del Neolitico, una dell’Età del Ferro e una dell’Età del Bronzo. Dalle 14 alle 17 è l’ora della creatività per i bambini a partire dai 4 anni, che si cimenteranno nella realizzazione di un gioiello in pietra sperimentando prima la foratura con il trapano a mano e poi la levigatura. Un’attività che stimola non solo la manualità ma anche la progettazione e il senso estetico dei bimbi, che al contempo scopriranno alcuni aspetti particolari della vita nella Preistoria, come la moda e il gusto delle popolazioni antiche. Nel frattempo sarà possibile godere dell’atmosfera in riva al lago e organizzare un pranzo picnic approfittando della possibilità di prenotare i tavoli nella grande area verde, oppure cimentarsi in una passeggiata in riva ai laghi seguendo la cartellonistica e i pannelli naturalistici che segnalano il percorso.

La partecipazione alle visite guidate e al laboratorio va comunicata direttamente in cassa al momento dell’arrivo al Parco. La prenotazione è necessaria anche per riservare i tavoli da picnic e le postazioni barbecue, scrivendo in anticipo alla mail segreteria@parcolivelet.it o telefonando allo 0438 21230.