Al Livelet per scoprire i segreti della ceramica

Come veniva lavorata l’argilla a partire dal Neolitico per ottenere recipienti in ceramica? Lo si può scoprire al Parco Archeologico Didattico del Livelet domenica 18 settembre partecipando alla dimostrazione tecnica, in programma dalle ore 10 alle 17, con tanto di apertura della fossa dove sono stati depositati i vasi a cuocere dal giorno precedente alle ore 11, mentre tra le 14 e le 17 i visitatori, come provetti ceramisti dell’epoca, potranno sperimentare direttamente con le loro mani la modellazione dell’argilla. A condurre l’attività didattica laboratoriale – realizzata con il contributo della Regione del Veneto – saranno gli archeologi Giulia Conte e Daniele Guerra.

Durante l’intero orario di apertura, ovvero dalle 10 alle 18, sono previste le visite guidate alle palafitte risalenti tra i 6 e i 3500 anni fa e, su prenotazione, fare un picnic nelle strutture adibite dal Parco, e ancora passeggiare lungo laghi della Vallata lungo il percorso tracciato dai pannelli informativi o raggiungere la Panchina Gigante 181. La partecipazione alle visite guidate e al laboratorio va comunicata direttamente in cassa al momento dell’arrivo al Parco. La prenotazione è necessaria invece per riservare i tavoli da picnic e le postazioni barbecue, scrivendo in anticipo alla mail segreteria@parcolivelet.it o telefonando allo 0438 21230.

Il programma di tutti gli eventi è disponibile, e costantemente aggiornato, sul sito www.parcolivelet.it o sulla pagina Facebook “Parco Archeologico Didattico del Livelet”. Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria: Ufficio IAT Conegliano, dal martedì al venerdì, dalle 10 alle 13, tel. 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) si può contattare il numero 329 2605713.