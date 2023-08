Livelet sotto le stelle a caccia di pianeti e costellazioni

Il Parco Archeologico Didattico del Livelet dedica una serata speciale agli appassionati di astronomia e agli inguaribili romantici. Un’occasione unica per osservare il cielo con i telescopi dell’Associazione Sacilese di Astronomia e per una passeggiata sotto le stelle sulle rive dei Laghi della Vallata insieme a NaturalMenteGuide. Non mancheranno poi i laboratori creativi e le visite guidate alle palafitte nel corso della giornata di domenica.

Il Parco del Livelet aprirà eccezionalmente le sue porte sabato 26 agosto alle 19 per un evento a tema astronomia e natura. Dopo una cena picnic al sacco, l’appuntamento è dalle 20.15 alle 22 per una passeggiata notturna lungo le rive dei laghi della Vallata accompagnati dagli esperti di NaturalMenteGuide. In alternativa, dalle 20.00, sarà possibile rimanere al Livelet e partecipare al laboratorio creativo “Tessere il cielo” durante il quale ci si dedicherà alla tessitura artistica al telaio. Col calare della sera, dalle 20.30 alle 23, sarà il momento di alzare lo sguardo e, muniti dei potenti telescopi dell’Associazione Sacilese di Astronomia, andare alla ricerca di stelle, pianeti e costellazioni. Una serata unica per gli amanti dell’astronomia e per chi vorrà lasciarsi trasportare dall’atmosfera magica di una notte di fine estate nella suggestiva cornice di Revine Lago. La serata sarà accessibile su prenotazione e sarà annullata in caso di maltempo.

Domenica 27 agosto, dalle 10 alle 19, torneranno le visite al villaggio preistorico dove attraverso una ricostruzione in scala reale di tre palafitte si potrà scoprire come si svolgeva la vita quotidiana nel Neolitico, nell’Età del Rame e del Bronzo. Un’esperienza imperdibile per conoscere i segreti dei nostri antenati con la guida degli archeologi del Parco. Dalle 14 alle 18 sarà previsto, invece, il laboratorio “La spada dei Laghi” durante cui ciascun piccolo partecipante potrà realizzare un gioiello ispirato alle decorazioni presenti sulla spada di bronzo datata 3500 anni fa e ritrovata proprio sulle rive dei laghi.

Durante tutto l’orario di apertura è possibile svagarsi nel parco giochi vista lago, ma anche rilassarsi nei giardini e esplorare l’ambiente dei laghi con un percorso corredato di pannelli naturalistici. Il Livelet è anche un ottimo punto di partenza per raggiungere la Panchina Gigante 181.

La prenotazione delle visite guidate e dei laboratori avviene direttamente in cassa al momento dell’arrivo, mentre per riservare i tavoli da picnic e le postazioni barbecue a disposizione dei visitatori è necessario scrivere in anticipo alla mail segreteria@parcolivelet.it o telefonare allo 0438 21230.



Il programma di tutti gli eventi è disponibile, e costantemente aggiornato, sul sito www.parcolivelet.it o sulla pagina Facebook “Parco Archeologico Didattico del Livelet”. Per info e prenotazioni si può contattare la segreteria: Ufficio IAT Conegliano, dal martedì al venerdì, dalle 14 alle 17, tel. 0438 21230, e-mail: segreteria@parcolivelet.it. Nei giorni di apertura del Parco (domenica e festivi) si può contattare il numero 329 2605713.