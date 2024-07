Lo scarto minimo: l’equilibrio tra il troppo e il poco

Non è detto che, fino a qui, sia stato possibile comprendere a che punto siamo. Così come non è detto che il responso sia univoco e buono per tutti. È dunque inevitabile dichiarare Poster Festival come un progetto non finito, senza conclusione, in atto e ancora in ricerca, che riprende la narrazione daccapo. Uno spazio la cui forza sta nella domanda a che punto siamo? conducendo ad una sospensione delle abitudini, ad una rivolta, ad un movimento inesatto, ma senza trucchi. Perciò dal ciglio al bordo, comunque sulla soglia di una novità, di un divenire. Un giro attorno ai mondi di cui siamo fatti, e di quanti hanno da venire.



con: Roberto Masiero (architetto) Andrea Cortellessa (poeta), Franco Farinelli (geografo)



Ingresso libero su prenotazione >> https://bit.ly/PosterFestivalChiusura



In caso di maltempo l’evento si svolgerà presso l’auditorium di Villa Brandolini