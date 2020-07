“Lo Spettacolo della Felicità”: a Treviso il primo coaching show di illusionismo interattivo

Al via questa settimana la seconda parte del Festival Arte Magica, il primo festival dedicato alla valorizzazione del patrimonio artistico attraverso l’utilizzo del linguaggio della magia, con l’atteso show di Walter Rolfo per la regia di Alessandro Marrazzo in anteprima mondiale all’Auditorium Santa Caterina mercoledì 29 luglio alle 17.30. Vista la grande richiesta di partecipazione per “Lo Spettacolo della Felicità”, il primo coaching show di illusionismo interattivo durante il quale le magie prenderanno vita anche da casa, l’evento sarà trasmesso in diretta streaming su un maxi schermo ledwall allestito sotto alla Loggia dei Cavalieri grazie alla collaborazione con Imputlevel Group, sulla pagina Facebook del Comune di Treviso e sulla piattaforma Zoom. Alla sera andrà invece in onda su Antenna3 alle 21.15.

Sarà un vero e proprio viaggio alla ricerca della felicità, con la possibilità di interagire con il presentatore anche da casa grazie a speciali “Scatole della Felicità”. Utilizzando gli oggetti in esse contenuti, infatti, il pubblico avrà la possibilità unica e coinvolgente di scoprire la magia fra le proprie mani e far apparire meraviglie anche fra le mura domestiche. Le prime 100 gratuite, offerte da CentroMarca Banca, sono state prenotate in pochissime ore, ma chi volesse dotarsene, potrà acquistarle al Museo Santa Caterina il 29 luglio dalle ore 16.00 e contribuire ad una buona causa: portare magia e sorrisi anche ai bambini costretti in ospedale. Il ricavato della vendita, al netto dei costi, sarà devoluto al progetto “Tutto il mondo in un sorriso”.

Il 30 e il 31 luglio sarà invece la volta de “I Segreti della Treviso Magica”, 6 tour interattivi attraverso i luoghi più misteriosi di Treviso raccontati dai migliori illusionisti mondiali, un format al confine tra spettacolo e trasmissione televisiva in stile Voyager, creati su misura con lo scopo di raccontare Treviso e i suoi luoghi d’arte più iconici. Walter Rolfo condurrà dal vivo il tour trasportando il pubblico in un viaggio tra storie e segreti della città di Treviso attraverso la narrazione e i prestigi di tre grandi artisti: Vanni de Luca, Andrea Boccia e Francesco Fontanelli.

Il tour vedrà protagoniste varie parti della città:

Giovedì 30 luglio

17.30 Loggia dei Trecento, Piazza dei Signori

18.00 Museo Bailo, Borgo Cavour 24

18.30 Museo Santa Caterina, P.tta Botter 1

Venerdì 31 luglio

17.30 Cattedrale, Piazza Duomo 1

18.00 Loggia dei Cavalieri, via Martiri della Libertà 48

18.30 Chiesa di S. Francesco, via Sant’Antonio da Padova 2

I tour, oltre a essere partecipati live in loco nelle sei location, potranno essere seguiti su maxischermo ledwall allestito alla Loggia dei Cavalieri grazie alla collaborazione con Imputlevel Group prenotando un posto a sedere su www.mastersofmagic.tv/artemagicatreviso, o in streaming sulla pagina FB del Comune di Treviso e tramite la piattaforma Zoom accessibile dal link www.mastersofmagic.tv/artemagicatreviso. Il fomat TV sarà anche trasmesso su Antenna3 alle ore 21.15 di giovedì 30 luglio e di venerdì 31 luglio. Inoltre, Imputlevel Group, da 30 anni nel settore Service Audio, Luci, Video e Strutture per lo spettacolo, il 30 e 31 luglio, dalle 11 alle 13 e dalle 15 alle 17 (ogni 20 minuti), offrirà ai trevigiani la possibilità di provare, in anteprima italiana, la nuova tecnologia audio Real 8D che si basa su una innovativa “sfera sonora” che avvolge l’ascoltatore in un’esperienza immersiva. Per prenotazioni della demo Real 8D: www.mastersofmagic.tv/artemagicatreviso.

BIO DEGLI ARTISTI

WALTER ROLFO - DIRETTORE ARTISTICO DEL FESTIVAL

Walter Rolfo è ingegnere, coach ed esperto in processi percettivi. Professore all’Università di Torino, è stato relatore al Tedx Roma e speaker al WIRED Next Fest di Milano. È uno dei massimi esperti al mondo di illusionismo e uno dei più importanti studiosi di psicologia applicata alla ricerca della felicità. Autore, conduttore e produttore televisivo per Rai, Mediaset e Sky, ha al suo attivo più di mille trasmissioni TV. È fondatore e CeO di Masters of Magic, multinazionale torinese di illusionismo, worldwide leader per eventi live e tv legati alla magia. Da anni insegna strategie del pensiero laterale illusionistico per supportare le aziende e i loro leader nel raggiungimento dei loro obiettivi strategici. È consulente di multinazionali, tra cui: Coca-Cola, Ferrero, Juventus, Lavazza, Philip Morris, FCA, Bayer, CNH Industrial, F.C. Internazionale Milano, Goodyear, Pomellato, HP, Elior, Novartis, Crédit Agricole Vita, Robe di Kappa, BNL, Wind, Unicredit. Electrolux, Banca Intesa, Bosch, Boehringer, Generali Italia.

VANNI DE LUCA

Illusionista matematico, esperto in arti marziali, ed autentico calcolatore umano, è Campione Italiano di Magia al Masters of Magic di Saint-Vincent, Campione del Mondo di Street Magic e Campione Italiano di Mentalismo. Ispirato dalle spettacolari gesta dei supercalcolatori umani degli anni ’20, veri fenomeni del Varietà di inizio Novecento, Vanni ha sviluppato un metodo infallibile per ricordare pacchetti di informazioni mastodontici: riesce a memorizzare lunghe serie numeriche in pochi istanti e conosce il giorno della settimana relativo a qualsiasi data della storia. La sua unica arma è usare alla massima potenza una mente prodigiosa.

ANDREA BOCCIA

Ricercatore, scrittore e filosofo direttore della rivista “Tra palco e realtà”. Straordinario attore e illusionista, grazie alle sue doti di mentalista è stato ospite nei più importanti show televisivi, ammaliando il pubblico con i suoi prestigi e i racconti dal sapore antico. Collezionista di arti magiche e sognatore di altri tempi, Andrea vi trasporterà nel suo affascinante mondo parallelo dove la mente può rendere possibile ogni cosa.

FRANCESCO FONTANELLI

Finalista ai campionati europei di magia 2021 e finalista ai campionati italiani di magia 2017, ha iniziato a cimentarsi nelle tecniche di illusionismo sin dalla nascita, salendo già all’età di 7 anni per la prima volta sul palcoscenico. Nel 2013 ha iniziato la sua carriera in televisione partecipando come prestigiatore nel programma televisivo ”I fatti vostri” su Rai 2.