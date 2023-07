LONG RIVER DAYS • 2023

Parco di Villa Galli - Via Montello, 2 Fossalunga di Vedelago (TV), Via Montello, 2, 31050 Fossalunga TV, Italia



MUSICA LIVE, BIRRA, SPIAGGIA URBANA, CUCINA PAESANA, PIZZA

_________________________________________________

Giovedì 20 Luglio 2023

---- ROCK STAR ----

[ VASCO TRIBUTE ]

Tributo a Vasco Rossi che si caratterizza per l’energia e la straordinaria capacità di coinvolgere il pubblico, grazie ad una scaletta di oltre due ore che trasmette emozioni e sensazioni molto vicine a quelle vissute in un concerto allo stadio.

Venerdì 21 Luglio 2023

---- LO-FI ----

[ CLASSIC ROCK ]

Beatles, Pink Floid, Doors, Coldplay, Nirvana, Radiohead, Led Zeppelin, Bob Marley, Black Keys, Blur, White Stripes, Depeche Mode

Sabato 22 Luglio 2023

---- BARRAKUDA & FRIENDS ----

[ HARD ROCK ]

Viaggio tra Deep Purple, Led Zeppelin, Grand Funk Railroad, Uriah Heep.

Domenica 23 Luglio 2023

---- POSITIVA ----

[ ROCK'N'ROLL & ROCKABILLY ]

Più che una Band una Rock Gang, che dal 1996 gira Italia ed Europa per portare ovunque il verbo del rock delle origini, quello che ha scritto la storia, quello delle grandi leggende, che negli anni 50’ è partito da Memphis alla conquista del mondo! Nella scaletta i classici intramontabili si fondono con riarrangiamenti di brani moderni e composizioni originali.

________________________________________________

Ingresso gratuito