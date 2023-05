Il 10 e 11 giugno 2023 si terrà, dopo diverse edizioni di successo a Roma, la prima edizione Longevity Run Summer Edition a Treviso, un evento sportivo a carattere ludico/motorio dedicato alla Salute dei Cittadini di Treviso. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione ad uno stile di vita attivo e sano, incentivando una corretta alimentazione e una regolare attività sportiva. Le due giornate sono organizzate, grazie al coordinamento di Claudio Dario e Andrea Rossi, da: Centro Studi Achille e Linda Lorenzon - Università Cattolica del Sacro Cuore; UOC di Geriatria dell’ospedale Ca’ Foncello Ulss2 Marca trevigiana, Health Aging Center di Treviso, e Università Cattolica del Sacro Cuore - Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, con il patrocinio del Comune di Treviso.

OBIETTIVO: L’evento è nato per promuovere uno stile di vita sano e attivo, sensibilizzando i cittadini, soprattutto quelli della terza età, all’importanza della prevenzione, di una regolare attività sportiva e di una corretta alimentazione.

PROGRAMMA:

Sabato 10 Giugno 2023 è previsto il Villaggio della Prevenzione presso il Centro Studi di Villa Lorenzon con il Longevity Check-up, gratuito per la popolazione di Treviso, svolto dai medici della Geriatria dell’Università Cattolica di Roma, diretta dal Professor Francesco Landi.



Sono previste varie attività all’aria aperta (Pilates, Sprint Training, Functional Training, Dance Well) e una serie di interventi che vedrà presenti esperti e rappresentanti delle associazioni del territorio per confrontarsi sull’attività fisica nell’invecchiamento attivo. Interverranno: Dott.ssa Barbara Barbato, Primario di Geriatria di Montebelluna; Dott.ssa Stefania Volpato, Primario di Geriatria di Conegliano; Dott. Diego Ricciardi e Dott.ssa Maria Rita Lo Monaco, Università Cattolica del Sacro Cuore; Associazione Parkinsoniani di Treviso (Giovanna Grando e Carolina Zanatta); Associazione Malati Reumatici del Veneto (Dott. Alfredo De Rosa); Associazione Italiana Diabetici Treviso (Dott.ssa Daniela Pizzolato); Centro Disturbi Cognitivi e Demenze Ulss 2 Marca trevigiana (Dott. Gallucci).

Il Centro Studi Achille e Linda Lorenzon, che per l’occasione si trasformerà nel “Villaggio della Prevenzione”, si trova in Viale Oberdan 5, in prossimità di Porta SS. Quaranta. È un Centro di Ricerca dell’Università Cattolica del Sacro Cuore nato per volontà della Contessa trevigiana Teresita Lorenzon, che ha destinato gli spazi della villa di famiglia “alle attività scientifiche mirate alla promozione della cultura della speranza soprattutto nell’ambito medico sanitario, favorendo la piena attuazione della dignità dell’uomo e la crescente attenzione ai più fragili e vulnerabili”.

Domenica 11 Giugno 2023 alle 9:30 si terrà invece la Longevity Run, manifestazione podistica a carattere ludico-motorio, con partenza e arrivo da Bastione San Marco, che prevede un percorso all’interno delle mura cittadine. La manifestazione sportiva, aperta a tutte le età (5,4 km) interessa alcuni punti di rilievo della storia della sanità trevigiana e dell’assistenza agli anziani, dimostrando la sensibilità verso questi temi della città di Treviso.

Per informazioni e per iscriversi è possibile consultare il sito www.longevityrun.it .