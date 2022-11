“I Loredan tra storia e leggenda” con il divulgatore e saggista Alberto Toso Fei

Giovedì 17 novembre (ore 20:30), la cantina Loredan Gasparini si immergerà nelle atmosfere della Repubblica di Venezia con il divulgatore e saggista veneziano Alberto Toso Fei per la serata intitolata “I Loredan tra storia e leggenda”. Un viaggio che ripercorrerà i passi del Conte Loredan attraverso i racconti e i segreti della Serenissima.

Toso Fei, cantore veneziano della città di Venezia, racconterà il ruolo chiave della famiglia Loredan, che ha dato ben tre dogi alla repubblica di Venezia: Leonardo, Pietro e Francesco. In più, verrà decantata l'importanza del Montello, il singolare rilievo di terra rossa che accoglie oggi la cantina Loredan Gasparini. Verde e fecondo, è conosciuto come “bosco dei dogi” poiché il suo legname veniva usato per fabbricare le navi nei cantieri veneziani. Per rendere l'esperienza ancora più immersiva verrà offerto ai presenti un assaggio, in anteprima, della nuova annata della bottiglia simbolo della cantina e del territorio, il Venegazzù 2018. Un vino di grande tipicità che si esprime con l'affascinante nota ferrosa tipica dei terreni di questa piccola sottozona, e in cui convivono le componenti varietali dei diversi vitigni e le originali caratteristiche del territorio nel quale sono coltivati, ora riconosciuto come cru di Venegazzù.

Il modo non convenzionale di raccontare Venezia di Toso Fei rispecchia la natura magica di Venezia, rapisce e seduce ed è capace di trasportare l’ascoltatore indietro nel tempo e nello spazio per conoscere una città antica e inedita.

All’evento sarà possibile acquistare i libri dell’autore allo stand organizzato dalla Libreria Tra Le Righe di Conegliano, partner della serata.

Per informazioni e prenotazioni: welcome@loredangasparini.it - 0423/870024