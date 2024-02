Loris Giuriatti presenta "La tormenta di San Giovanni"

Orario non disponibile

Quando Dal 01/03/2024 al 01/03/2024 Orario non disponibile

Quando arriva la tormenta, in montagna tutto si ferma e la sola cosa da fare è aspettare.

Lo sa bene Roberto, il gestore dell’unico albergo del monte Grappa, che si ritrova bloccato in compagnia di un gruppo variegato.

Loris Giuriatti racconta la montagna e la grande Storia del Novecento con la delicatezza della sua voce, insegnandoci l’importanza di spingere lo sguardo, anche in mezzo a una tormenta, al di là delle apparenze.

????? ?????????, vive a Bassano del Grappa, dove lavora come insegnante e responsabile di un centro di formazione professionale. Nel tempo libero si occupa di promuovere il monte Grappa accompagnando i visitatori in percorsi dedicati alla Grande Guerra.

Per Rizzoli ha pubblicato?’?????? ??? ?????? (2020) e ?? ?????????? ???? ????? (2022)