I Los Massadores in concerto a Susegana aprono NOVA Eroica Prosecco Hills 2024

Sabato 27 aprile, alle 18, la tenuta Borgoluce, a Susegana (TV), ospita un concerto gratuito dei Los Massadores.

L’appuntamento rientra nel programma di Nova Eroica Prosecco Hills Festival, uno dei più importanti eventi ciclistici del Veneto, con partecipanti da oltre 25 nazioni.

Il concerto si terrà nel prato di fronte alla cantina Borgoluce, con lo sfondo del castello di Susegana, in uno scenario suggestivo e accogliente, e sarà seguito da una serata con musica, menù con prodotti del territorio, spiedo gigante e, ovviamente, Prosecco Superiore Conegliano Valdobbiadene.

Ma chi sono i Los Massadores?

Testi ironici, talvolta demenziali, giochi di parole, sarcasmo e pungente ironia su vizi e virtù della loro terra, il Veneto, e una lettura leggera ma non superficiale di molte tematiche sociali e culturali ne hanno fatto un vero fenomeno, seguito da migliaia di fan a ogni esibizione.

In continuo tour, girando il Veneto in lungo e in largo, si sono esibiti centinaia di volte nei luoghi più disparati, dal rifugio montano al barcone della laguna, dalla casa di riposo alla spiaggia jesolana, dai principali festival veneti (Home Festival, Suoni di Marca, Ama Festival) alle sagre e feste paesane.

Il progetto “Los Massadores” nasce nel 2008 per dare libero sfogo alla creatività dei membri fondatori. Il nome viene scelto per rendere omaggio a una delle figure più emblematiche delle campagne venete, il norcino, ovvero il massador nel dialetto di Castelfranco Veneto.

Oggi i Los Massadores sono composti da 9 affiatati elementi e continuano a suonare davanti a migliaia di persone ad ogni concerto.

“Perché migliaia di persone ci seguano da anni in tutte le nostre serate resta un mistero anche per noi. Ma il mistero continua e le persone, chissà perché, arrivano, si divertono, consumano e passano una bella serata. Perché siamo bravi? No, perché siamo deficienti. Provare per credere”, dichiarano divertiti.

Il programma del festival, che prevede anche degustazioni, eventi per famiglie e per bambini e spettacoli, è disponibile al sito https://festivalprosecco. eroica.cc/

Per prenotare un tavolo per il dopo concerto, contattare losborgoluce@gmail.com

Per informazioni e per iscriversi a NOVA Eroica Prosecco Hills:

https://eroica.cc/it/NOVA- eroica-prosecco-hills