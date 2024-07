Los Massadores - Subconscio Festival

LOS MASSADORES

Testi ironici, talvolta demenziali, giochi di parole, sarcasmo e pungente ironia su vizi e virtù della loro terra, il Veneto, e una lettura leggera ma non superficiale di molte tematiche sociali e culturali. Un continuo tour, girando il Veneto in lungo e in largo, esibendosi centinaia di volte nei luoghi più disparati, dal rifugio montano al barcone della laguna, dalla casa di riposo alla spiaggia jesolana, dai principali festival veneti (Home Festival, Suoni di Marca, Ama Festival) alle sagre e feste paesane.

SubConscio Festival 2024

?16 luglio 2024

46a Sagra dei Peri di Conscio di Casale sul Sile (TV)

?? INGRESSO LIBERO

? Inizio spettacolo ore 21.45

? GreenCorner Stage | H19:30

SUBCONSCIO SOUND SYSTEM musica e aperitivo in giardino

? SubConscio Festival

? Sagra Conscio - TV

Dal 12 al 16 e dal 19 al 23 luglio a Conscio di Casale sul Sile (TV)



? sagra.conscio.it