"Losers-The Musical": si cercano artisti per il cast

La call, finalizzata a costruire il nuovo cast del musical Losers, è rivolta a ragazze e ragazzi dai 16 ai 22 anni che abbiano precedente esperienza nel canto ed eventualmente anche nella recitazione. Verranno valutate anche candidature di persone di età inferiore o superiore previa presentazione di lettera motivazionale. La call prevede la presenza a due giornate di workshop gratuito full time (dalle 10 alle 17), condotto da Filippo Capparella, attore professionista diplomatosi presso la Civica Accademia Nico Pepe, in cui i partecipanti prenderanno parte a esercizi e improvvisazioni vocali, fisiche e teatrali. Il workshop si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, mantenendo il distanziamento sociale e i dispositivi di protezione individuale.

Per candidarsi è sufficiente inviare il modulo che troverete sul sito www.artface.it compilato e firmato all’indirizzo email info@artface.it Le candidature verranno accettate fino a esaurimento posti. Per coloro che verranno scelti si richiede un impegno e un’attitudine al lavoro seria e presente. L’obiettivo è quello di portare in giro lo spettacolo e pertanto si richiede disponibilità e garanzia di flessibilità.