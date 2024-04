Enrico Merlin: Pink Floyd – A shine in the dark side

Appuntamento imperdibile per gli appassionati di musica venerdì 19 aprile alle ore 20:30, al MOVING Records and Comics presso la libreria LOVAT di Villorba -TV, per una magica serata condotta da Enrico Merlin alla scoperta di una delle band più incredibili del secolo scorso: i Pink Floyd.



Come ha fatto una band di rock sperimentale, psichedelico e progressive come i Pink Floyd a raggiungere la vetta delle classifiche, imponendosi sulla scena musicale mondiale e sul gusto delle masse? In occasione della nuova edizione in doppio LP cristallino di The Dark Side Of The Moon, prevista in uscita il 19 aprile nell’ambito della campagna del 50° anniversario di questo immortale capolavoro, lo storico della musica, divulgatore, compositore e musicista Enrico Merlin ci accompagnerà attraverso aneddoti, curiosità e ascolti, a scoprire l'epopea di una della band più influenti dello scorso.

Scoprirete i Pink Floyd in una nuova veste, quella di timonieri capaci di stabilire una direzione per la storia della musica del 900.



L’incontro, organizzato da MOVING Records and Comics in collaborazione con Libreria LOVAT e ARTERITMI, fa parte di una serie di appuntamenti monografici sulla musica in compagnia di Enrico Merlin.



Ingresso libero e gratuito

Lovat Cafè aperto tutta la serata

Info e prenotazioni

info@movingrecords.it

Whatsapp 351 900 5120

0422 920039 int. 2



L’AUTORE: ENRICO MERLIN



Enrico Merlin è un musicista, compositore e storico della musica del ‘900. Ha pubblicato diversi libri tra cui Bitches Brew – Genesi del capolavoro di Miles Davis, 1000 dischi per un secolo. 1900-2000 e Miles Davis 1959 • A Day-By-Day Chronology. Ha preso parte al biopic Remember my Name: David Crosby, di A.J. Crowe, finalista ai Grammy Awards nel 2020. Ha partecipato alla realizzazione del DVD A Different Kind of Blue – Miles Davis at Isle of Wight (Eagle Pictures).

Dal 2014 è parte del corpo docenti dei Seminari di Nuoro Jazz ed è docente all’Accademia del Costume e della Moda di Milano. Tiene inoltre periodicamente seminari in diverse prestigiose università americane e conservatori nazionali.



Nel 2023, in occasione della pubblicazione della seconda edizione di 1000 dischi per un secolo. 1900-2000, è stato intervistato dal TG3 ed è stato ospite di Daria Bignardi e Stefano Sgambati al programma “Ora Daria” di Radio Capital.