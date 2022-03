Da Lovat l'autrice Chiara Tedeschi presenta il suo libro “Il Mio Brasile. Isole di Resistenza”

Un viaggio attraverso piccole realtà del Brasile, delle ‘isole di resistenza’, accomunate dalla lotta quotidiana per rivendicare le proprie origini e le proprie credenze e in difesa del bene comune. Il diario di Chiara Tedeschi, attraverso la parola e la fotografia, ci porta a conoscere storie, volti ed esperienze di un Brasile che resiste. Un libro che nasce dall’esigenza dell’incontro con l’altro e dal profondo desiderio di conoscenza e confronto.

Il libro “Il Mio Brasile. Isole di Resistenza”, presentato dall’autrice alla Libreria Lovat il prossimo 12 marzo alle 18, è pubblicato dalla giovane casa editrice Nodo Edizioni di Conegliano e raccoglie, in 224 pagine, gli scatti fotografici e il diario di Chiara Tedeschi che, nella sua nuova vita in Brasile, è entrata in contatto con piccole realtà luminose dove le tradizioni, la comunità e il riscatto sociale sono al centro di una lotta per resistere alla condizione politica e socio-economica di un Brasile che sta annullando i diritti della persona.

Il libro sarà presentato sabato 12 marzo alle ore 18 alla Libreria Lovat di Villorba con un reading che vedrà coinvolta l’autrice Chiara Tedeschi e l’editore Luca Casagrande. “A mancarmi era il contatto, l'odore, un rapporto più profondo e intimo con le persone, perché per raccontare anche un solo frammento della vita di una persona non conosco altra via che immergermene totalmente. – racconta Chiara Tedeschi spiegando cosa l’ha spinta a intraprendere il viaggio e portata a conoscere le isole di resistenza. - È una delle forme d'Amore più alte che io conosca, quella che chiamo ‘comunione’. È un atto di fiducia reciproca, un patto di sangue tra fotografo e soggetto fotografato, un atto di resa incondizionata in cui il rispetto e la compassione fanno da garanti. E la maggior parte delle volte si stringe in pochi attimi, frazioni di secondo in cui si abbandona il razionale, dove non servono più le parole, perché si comunica a vibrazioni, a istinto. Come animali.”

Il libro si arricchisce del contributo della prof.ssa Fabiana de Cássia Rodrigues del Dipartimento di Filosofia e Storia dell’Educazione presso la Facoltà di Educazione (FE) dell’Università Statale di Campinas (UNICAMP – Brasile) che introduce la parte principale del libro legato all’isola di ROSELI NUNES. Una comunità che ha preso vita da un assentamento di Sem Terra dove l’amore per la terra, il senso di comunità e lo spirito di accoglienza sono i valori fondanti di un nuovo modello di comunione. Un libro progettato come un’esperienza immersiva che, grazie all’inserimento di contenuti smart, accoglie le musiche del maestro e compositore Edu Hebling, accompagnando il lettore in un viaggio anche sonoro.

“Abbiamo voluto trasportare il lettore in un vero e proprio viaggio. La progettazione di questo libro ha coinvolto tutte le componenti dall’utilizzo di una carta al tatto molto materica, per ricordare la connessione con la terra, che visivamente richiama la colorazione rossa delle terre brasiliane. – spiega Luca Casagrande di Nodo Edizioni curatore della pubblicazione. – L’equilibrio tra testo e immagine, con l’aggiunta del suono grazie ai collegamenti digitali, vuole permettere una lettura fluida che accompagni il lettore passo a passo nel condividere l’esperienza di Chiara.”

BIO CHIARA TEDESCHI

Nata nel 1978 a Venezia, eredita dalla famiglia la passione per l’arte: musei e mostre sono luoghi familiari dove far scorrazzare la sua fantasia e formare il suo senso estetico. Ma è la fotografia a catturare in modo decisivo il suo interesse già dall’età di 8-9 anni. E così ben presto, spinta dalla curiosità verso l’altro e dal desiderio di mescolarsi a culture e tradizioni diverse, sente l’esigenza di cominciare a viaggiare, in particolare in Asia (India, Thailandia, Singapore, Indonesia, Sulawesi), Europa, fino al suo trasferimento in Brasile.