Da Lovat Vincenzo Schettini presenta "La Fisica che ci piace"

C?? ???'????? ?? ?????? ?? ?????????? ? ?? ???????? ??????

?????é ?? ????? ?????????? ?????? ?????? ????? ????? ?????????? ???'è ????????? ??? ??? ??????? ?????????? ??? ???? ????'???? ???????? ??? ???????? ?? ???????

È sorprendente scoprire come la fisica spieghi ogni fenomeno che ci circonda, che si parli di energia, di forza o di elettromagnetismo. Il fascino di questa materia è spesso eclissato dal timore di non riuscire a comprenderla. Ed è qui che entra in gioco Vincenzo Schettini, ?? ?????????? ???' ????? ??? ???: con lui, la fisica diventa magia

???????? ????????? è un professore di Fisica che ha iniziato a sviluppare le proprie lezioni online su Youtube, TikTok e Instagram con il nome La fisica che ci piace. Schettini è anche musicista, violinista diplomato al Conservatorio.

--------

???? & ????????????

????@?????????????.???

????????? (????????)