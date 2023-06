Love GINeration - Treviso Gin Festival

IL GIN FESTIVAL PIU' COOL D'ITALIA ARRIVA A TREVISO presso OPEN DREAM.

Il 10 e 11 NOVEMBRE 2023, 20 produttori provenienti da tutta Italia con oltre 80 etichette vi faranno degustare le loro fantastiche creazioni .

COSA TROVERAI A Love GINeration

PRODUTTORI DI GIN

BIRRA ARTIGIANALE

DISTILLATI E AMARI

MUSICA

DJ SET

TATOO CORNER

BARBER CORNER

STREET FOOD

COSA POTRAI FARE A Love GINeration

A Love GINeration potrai:

- assaggiare e degustare GRATUITAMENTE tutti i gin in purezza

- incontrare i produttori e farti raccontare le loro creazioni

- provare i fantastici cocktail preparati dagli ideatori stessi del GIN con prezzi da soli 7 euro .

- acquistare direttamente le bottiglie.

- mangiare dalle migliori cucine su ruote selezionate da STR-IT FOOD EXPERIENCE.

COSA PUOI TROVARE ANCORA

- BARBER CORNER un punto barber a vostra disposizione per acconciature alla moda durante tutto l'evento

- CORNER TATTOO un vero e proprio studio tattoo dove potrai scegliere il tuo nuovo tatuaggio e farlo direttamente in fiera.

- AREA MINI CLUB GRATUITA per i bambini… goditi qualche ora di tranquillità, ai tuoi bimbi pensiamo noi!

INGRESSO 6 euro in prevendita oppure a 10 euro direttamente in cassa

SALTA LA FILA E RISPARMIA ACQUISTANDO IN PREVENDITA.

https://www.diyticket.it/fest.../432/love-gineration-treviso

GRATUITO AI MINORI DI 18 ANNI

ORARI

Venerdì 10 novembre dalle 18.00 alle 01.00

Sabato 11 novembre dalle ore 16.00 alle 01.00

OPEN DREAM

INGRESSO

Ingresso Via Noalese, 94

La zona circostante prevede numerosi parcheggi.

LOCATION AL COPERTO svolgimento assicurato anche in caso di maltempo)

DOG FRIENDLY porta con te il tuo amico a 4 zampe

EVENTO ECOSOSTENIBILE

Seguici per scoprire tutte le sorprese di Love GINeration

INFO E CONTATTI

Evento organizzato da

VALe20 - Eventi e Comunicazione

3248615833 - 3513333903 (anche WhatsApp)

info@vale20.it