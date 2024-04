Love Spring - 1^ edizione

Si tratta dell’appuntamento che da ufficialmente il benvenuto alla primavera, organizzato da Love, H-Farm e Big Rock, in collaborazione con alcune delle realtà più importanti del territorio, legate al mondo dell’intrattenimento, della ristorazione, del fitness e dell’academy: È la prima edizione di Love Spring Domenica 14 aprile, dalle 10:00, il Parco Storico Laghetti di Roncade si trasforma in un palcoscenico di emozioni, dove ogni angolo nasconde una sorpresa e ogni passo porta a una nuova avventura, immersi in un meraviglioso spazio verde circondato da alberi. A fare da colonna sonora, diretta dalla nuova realtà Room (progetto b-side di Home Festival), ospite di punta Dj Spiller, celebre per essere diventato nei primi anni 2000 uno dei dj e produttori piu? famosi al mondo grazie al suo singolo Groovejet (If This Ain’t Love), cantato da una giovanissima Sophie Ellis Bextor, divenuto disco dell’anno proprio nel 2000. Ma ascolteremo anche i dischi di Alice Oceanicmood, e ci sarà spazio per la musica live promossa dal collettivo trevigiano di artisti emergenti DaZero: sul palco Jelli, Zaite e Nova YC & Small White. Ci sarà spazio poi, durante tutto il giorno, anche per tantissime attività. Per i più piccoli (dai 5 ai 14 anni) saranno infatti presenti un workshop organizzato da H-Farm Summer Academy e Big Rock a tema robotica, con diversi livelli in base all’età, un’area kids con giochi e laboratori curata da Tana Libera Tutti e un luna park vintage con le performance circensi di Lex Serafo. Per gli amanti del relax e dello sport all’aria aperta verranno organizzati da Elysium workshop e corsi wellness gratuiti e saranno disponibili gratuitamente delle biciclette, messe a disposizione da Venice Trail, per esplorare ciò che la natura offre nella zona. All'interno dell’area saranno presenti inoltre mercatini ed espositori, un’area pet per gli amici a quattro zampe e, ovviamente, un’area food & beverage allestita da alcune realtà del territorio di spicco, come Love, Burici, Club27, Home, Vas Eat, e Taste, per offrire una vasta offerta, per tutti i gusti e le necessità.

L’ingresso è totalmente gratuito. L’indirizzo è Via per Meolo, 4 31056 Roncade - TV.

L’evento è organizzato da Love, H-Farm e Big Rock, con la collaborazione di Room by Home, Burici, Club27, Dystopia, Taste, Vas Eat, Tana Libera Tutti, Elysium, DaZero.

Per maggiori info: WhatsApp e Telefono +39 346 08 51 741