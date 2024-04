Spettacolo "I maneggi per maritare una figlia"

La Compagnia Tracce sul Palco di Mogliano Veneto (TV)

presenta: "I maneggi per maritare una figlia"

di Nicolò Bacigalupo



Regia di PAOLO POLDO RONCHIN



Steva non è il classico Capofamiglia, perché come avrete capito per le donne di casa sua conta come il due di coppe a briscola quando va di spade. La moglie Giggia, dotata di carattere calcolatore e di notevole faccia tosta, cerca di dirottare il matrimonio dell'unica figlia Matilde, dal fidanzato e cugino Cesarino al miglior partito Riccardo, figlio di un senatore.

La poca discrezione del Sig. Venanzio e la disarmante goliardia del signor Pippo contribuiranno ad alimentare un divertente groviglio di malintesi. Gli occhioni della Carlotta non passeranno inosservati, ed il povero Cesarino, dovrà rinunciare definitivamente alle grazie della Matilde?

Ma questi "maneggi", cui cerca di opporsi goffamente Steva, andranno a compimento secondo i piani della Giggia o emergerà la verità? Come finirà?...non so come ma la finirà!



5° spettacolo in programma all'interno della rassegna 'Un palco per...Ritrovarci 2024" - ottava rassegna di Teatro Amatoriale



Biglietti:

intero 10€

ridotto da 11 a 25 anni, oltre i 65 anni, tessere FITA UILT e disabili con accomp. 8€

gratuito fino a 10 anni



Orario biglietteria dalle 19:30 del giorno dello spettacolo presso biglietteria Teatro Astori



per informazioni: Poldo 327 2890931 - traccesulpalco@libero.it