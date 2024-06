Luca Scarlini a Centorizzonti 2024 con due Prime Assolute

Prosegue “Centorizzonti 2024 Fantasmagorie”, il festival diffuso estivo dedicato alle arti sceniche che coinvolge dieci comuni dell’Asolano, Monte Grappa e Castellana,organizzato da Echidna con i Comuni dell’omonima rete e la direzione artistica di Cristina Palumbo. Questo intenso viaggio artistico culturale gode del sostegno della Regione Veneto, del patrocinio della Provincia di Treviso, dell’IPA Terre di Asolo e Monte Grappa e della Riserva della Biosfera MAB UNESCO Monte Grappa, e si svolge in collaborazione con Banca Terre Venete, Archivio Maffioli e Fondazione Zago. Il programma in rete per il mese di luglio ha in serbo una “fantasmagorica” sorpresa: l’attore Luca Scarlini, scrittore, drammaturgo, narratore, performance artista, porta in scena due nuovi spettacoli in prima assoluta, creati appositamente per Centorizzonti.

Il primo appuntamento avrà luogo mercoledì 3 luglio ad Asolo. “In ogni modo mi telefoni che le sue visite mi fan sempre più piacere. Giuseppe Mesirca a Casa Malipiero” è un racconto teatrale ideato da Luca Scarlini con le musiche dal vivo di Alberto Mesirca alla chitarra. Lo spettacolo è dedicato a Giuseppe Mesirca (1910 -1995), medico condotto, scrittore, narratore e storico delle arti, segnalato al Campiello nel 1967 per il suo breve romanzo “Una signora perduta”. Mesirca ebbe un rapporto di amicizia con Gian Francesco Malipiero (1882-1973) che frequentava assiduamente nella dimora asolana. Dal carteggio tra i due (unito alle testimonianze di altre persone), si dipana questo racconto che unisce parole e musica, dal quale emerge la reciproca visione del paesaggio veneto. La musica è eseguita dal nipote di Mesirca, Alberto Mesirca, chitarrista illustre che recentemente ha recuperato i carteggi con Malipiero, Comisso e molti altri.

Il racconto teatrale si sviluppa a partire da questi materiali, ma è reso unico dal repertorio musicale connesso agli incontri evocati: il Preludio per chitarra, unico brano per questo strumento di Malipiero, viene presentato insieme a brani di Respighi, Maderna, Castelnuovo-Tedesco, Gilardino e Ambrosini.

PROGRAMMA MUSICALE - Jacques Arcadelt - Francesco Canova Da Milano (1497-1543): Quand'io penso al martire (testo di Pietro Bembo) - dal Manoscritto liutistico di Castelfranco Veneto, 1565; Mario Castelnuovo-Tedesco: Melancolia (da "Platero y yo"); Gian Francesco Malipiero: Preludio; Ottorino Respighi: Variazioni per Chitarra; Angelo Gilardino: Les Jardins Mysterieux; Claudio Ambrosini: "Thou, Nature, Art My Goddess" (in memoriam Angelo Gilardino, dedicato a Alberto Mesirca); Mario Castelnuovo-Tedesco: Golondrinas (da "Platero y yo") (ca 35 min di musica)

“Da 3 anni commissioniamo a Luca Scarlini originalissimi racconti teatrali con lo scopo di far emergere personaggi, storie e luoghi del territorio attraversato da Centorizzonti” spiega Cristina Palumbo. “Luca ha la capacità di stupire raccontando le vite di persone rilevanti. Con lui nascono sempre ‘Fantasmagorie’. La prima, quella di Asolo, emerge dall'incontro tra voce e chitarra e porta alla luce storie e paesaggi, verbali e sonori” anticipa la direttrice artistica.

Luca Scarlini spiega com’è nato lo spettacolo: “L’idea è nata dal racconto di Alberto Mesirca, musicista straordinario con cui lavoro da molti anni, dalle storie di suo nonno Giuseppe, molto legato a Malipiero. È un racconto con musica, tra carteggi, libri e brani scritti dalle persone che corrispondevano. È un brano di storia sorprendente. Il pubblico porterà a casa una storia attraverso i suoni che l’hanno fatta vivere”.

Alberto Mesirca aggiunge: “Il mio obiettivo è dar dignità e valore alle musiche che meritano attenzione, scoprire autori dimenticati, collaborare con compositori contemporanei per creare nuove musiche, lavorare con artisti che mi stimolano ad essere migliore, ricercare possibilità nello strumento che rispondano in maniera più fedele possibile al "sentire" la musica, trovando il mezzo giusto per esprimerla. Penso che una delle cose che piaceranno al pubblico sarà la coesione di racconto tra testo e musica, un particolarissimo Gesamtkunstwerk che, tramite la magia improvvisativa di Luca, rende ognuno di questi spettacoli un piccolo, prezioso gioiello” conclude Mesirca.

Il secondo racconto teatrale che Luca Scarlini porterà in scena, sempre in prima assoluta, venerdì 26 luglio alle 21 a Caerano San Marco, si intitola “Mangiare il Mondo. Vita romanzesca di Giuseppe Bepo Maffioli”. Lo spettacolo è dedicato all’eclettico intellettuale veneto ed è realizzato in collaborazione con Archivio Maffioli. Gli spettatori sono invitati in una villa segreta il cui nome verrà rivelato solo pochi giorni prima dello spettacolo. “Sono due spettacoli diversi, ma la caratteristica che li accomuna è l’incrocio tra cronaca minuta e visione del mondo” spiega Luca Scarlini. “L’idea è nata da una segnalazione di Cristina Palumbo, che si lega a una mia lontana memoria di un incontro con Giuseppe Maffioli”.

Giuseppe Bepo Maffioli (Padova 1925 - Treviso 1985) maestro, enogastronomo, autore televisivo, attore, drammaturgo, ma anche regista teatrale, giornalista e commediografo, ha vissuto un’esistenza all'insegna dell'eccesso e dell’eccezione. Ha lasciato memoria di sé in libri, film e spettacoli, realizzati anche a Caerano, che aveva scelto come luogo di elezione e che oggi ospita lo spettacolo. Viene ricordato per la sua profonda conoscenza del cibo che gli guadagnò il ruolo dello chef ne “La grande abbuffata” di Marco Ferreri.

”È uno spettacolo dolceamaro, il racconto di una figura nota, conosciuta per le sue avventure come gastronomo, che vuole mettere in luce gli aspetti meno noti della sua relazione con teatro e cinema” commenta Scarlini. Riferendosi ad entrambi gli spettacoli, l’attore conclude: Con queste nuove esperienze vorrei dare al pubblico la possibilità di vivere delle vicende della storia comune che risuonano oggi. La collaborazione con Centorizzonti è interessante nella scoperta e nel racconto di vicende che mettono in comunicazione la dimensione locale e il mondo”.

INFO SPETTACOLI

“IN OGNI MODO MI TELEFONI CHE LE SUE VISITE MI FAN SEMPRE PIÙ PIACERE. GIUSEPPE MESIRCA A CASA MALIPIERO”

Racconto teatrale e musica dal vivo, prima assoluta

Mercoledì 3 luglio, ore 21

Asolo, Sala Consiliare Palazzo Beltramini

Biglietti: 10€ - gratuiti fino ai 14 anni - prenotazione consigliata

“MANGIARE IL MONDO. VITA ROMANZESCA DI GIUSEPPE BEPO MAFFIOLI”

Racconto teatrale, prima assoluta

Venerdì 26 luglio, ore 21

Caerano San Marco, villa segreta che verrò conunicata qualche giorno prima dell'evento

Biglietti: 10€ - 5€ fino ai 25 anni - prenotazione consigliata

BIGLIETTI E PRENOTAZIONI

Prevendita on-line: www.mailticket.it

Prenotazioni: info@echidnacultura.it - cell. 3711926476

Biglietteria in loco un’ora prima

AGGIORNAMENTI E CONTATTI

FB @echidnacultura

Instagram @echidna_cultura

www.echidnacultura.it