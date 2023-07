Luca Scarlini a Possagno con: "Nel nome di Antonio Canova: gli eroi nascosti dell’arte"

Una storia di chiari e scuri, in omaggio a Canova. Luca Scarlini dà appuntamento domenica 16 luglio in Piazza Canova a Possagno alle 21.15 con una prima nazionale: “Nel nome di Antonio Canova gli eroi nascosti dell’arte”.

Scrittore, drammaturgo, narratore, performance artist, raccontatore d’arte, Scarlini condurrà il pubblico alla scoperta della storia inedita che vede protagonisti gli eroi nascosti dell’arte, il primo dei quali fu proprio Canova. Terza tappa di Centorizzonti Estate, viaggio in cui “Accadono sortilegi e sogni ragazzini”, l’evento coinvolge le nuove generazioni: parteciperanno infatti i giovanissimi del territorio, coinvolti nel laboratorio gratuito condotto da Luca Scarlini sui salvatori dell'arte in Italia “Racconta l’arte…e mettila da parte!” (14,15,16 luglio alla Casa delle Associazioni di Possagno). “Nel nome di Antonio Canova” è una storia che parla delle azioni di salvaguardia del patrimonio artistico italiano, saccheggiato innumerevoli volte da persone di ogni parte del mondo. Antonio Canova è stato il primo a porre con forza l'attenzione sul tema, recuperando le opere rubate da Napoleone e dal suo agente Vivant Denon. Molti sono stati in Italia coloro che si sono opposti a questo stato di cose, che hanno prevenuto, sventato i furti o ritrovato le opere. Dopo Canova Rodolfo Siviero, 007 dell’arte, assai controverso - di cui Scarlini ha scritto la biografia - Pasquale Rotondi, Fernanda Wittgens. I furti di opere d’arte continuano ancora oggi e il nucleo tutela e patrimonio dei Carabinieri le recupera in tutto il mondo. Nel suo viaggio tra le opere perse e recuperate Scarlini accenderà i riflettori sull’arte, la maggiore identità d’Italia.

I commenti

«Canova a Possagno ha lasciato il segno della sua presenza in terra - le parole di Scarlini -. Il Papa lo incaricò di essere ambasciatore presso le grandi potenze europee per recuperare le opere rubate da Napoleone in Italia. Fu un lavoro lento, delicato, complicato, romanzesco addirittura, che Canova seppe portare a termine con grandi abilità di diplomazia. Fu il primo tra i tanti che hanno difeso l’arte in Italia. Quella che condivideremo a Possagno è una storia che parte da Canova e arriva fino ad oggi, per capire come e quanto l’arte sia stata compresa da alcuni come presenza fondamentale della nostra vita e sentire come queste persone si siano così dedicate a difenderla per permettere a noi oggi di poterne fruire. Venite, ci sarà da divertirsi». L’evento, organizzato dal Comune di Possagno con l’Associazione Echidna e la rete dei Comuni Centorizzonti, è patrocinato anche dal Comune di Cavaso. «Un ringraziamento particolare va alla professoressa Carmen Zardo della scuola media di Cavaso e Possagno che ci ha accolti promuovendo l’iniziativa del laboratorio teatrale tra gli alunni”, sottolinea il Vicesindaco di Possagno Maura Baron. “Grazie anche al Consiglio Comunale dei Ragazzi che ha collaborato all’iniziativa».

Info & Biglietti

Prenotazioni: 371 1926476 info@echidnacultura.it

Biglietti: 10 euro intero, gratuito fino a 14 anni.

Prevendite su: www.eventbrite.it

Info: www.echidnacultura.it