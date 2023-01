In occasione della Giornata internazionale di commemorazione delle vittime dell’Olocausto l’Amministrazione Comunale di Silea, in collaborazione con il Consiglio Comunale dei Ragazzi e l’Istituto comprensivo di Silea, invita la cittadinanza all’appuntamento “Luci della memoria a Silea”, venerdì 27 gennaio alle 17.00 in Biblioteca comunale. Le ragazze e i ragazzi dell’Istituto comprensivo di Silea leggeranno alcuni brani e poesie tra i più intensi e significativi dedicati alla Shoah: le parole di Mario Rigoni Stern, Martin Niemöller, Barbara Sonek, Anna Frank, Primo Levi e Gianni Rodari inviteranno la comunità a non dimenticare una delle pagine più buie della nostra storia e a riflettere sul valore della libertà, della democrazia e dell’uguaglianza, conquiste fragili che richiedono costante impegno e cura.

“Condividiamo – ha sottolineato l’Assessore alla cultura del Comune di Silea Angela Trevisin – le parole del presidente della Comunità ebraica di Venezia Dario Calimani, che, in occasione della cerimonia cittadina per il Giorno della memoria, che si è svolta al Teatro La Fenice domenica scorsa, ha ribadito che “Se la memoria è viva produce coscienza, pensiero, azione”. Per questo abbiamo scelto una selezione di brani e poesie in cui emerge quanto sia labile la nostra normalità e come possa essere improvvisa e repentina la perdita dei diritti, della libertà, della dignità”.

Tutta la cittadinanza è invitata, ingresso libero.