Luca Lucini e Neri Marcorè al Cinema Busan

Due eventi straordinari al Cinema Busan di Mogliano Veneto (TV) Lunedì 6 maggio il Cinema Busan accoglie Luca Lucini e Neri Marcorè Torna alle ore 18:00 LE MIE RAGAZZE DI CARTA, il film girato in diversi comuni della Marca Trevigiana, tra cui Mogliano Veneto e che ha avuto come location proprio il Cinema Busan. Una nuova possibilità di visione del film per chi lo ha amato, per chi lo ha perso, per chi lo ha visto e rivisto, un piccolo grande regalo che la sala vuole fare al suo pubblico con una sorpresa: il regista LUCA LUCINI reduce dal successo della miniserie Mameli - il ragazzo che sognò l'Italia, andata in onda a fine febbraio su RAI UNO, sarà presente in sala insieme a parte del cast. Ma le sorprese non finiscono qui ...Dopo la proiezione di "Le mie ragazze di carta", Neri Marcorè alle 20:45 presenterà al pubblico del Busan la sua opera prima ZAMORA. Sarà l'occasione per approfondire col regista i contenuti del film che lo vede anche protagonista. Zamora racconta la storia del trentenne Walter Vismara che ama condurre una vita ordinata e senza sorprese: ragioniere nell'animo prima ancora che di professione, lavora come contabile in una fabbrichetta di Vigevano. Da un giorno all'altro la fabbrica chiude e il Vismara si ritrova suo malgrado catapultato in un'azienda avveniristica della vitale e operosa Milano, al servizio di un imprenditore moderno e brillante, il cavalier Tosetto. Andrebbe tutto bene se non fosse che costui ha il pallino del football e obbliga tutti i suoi dipendenti a sfide settimanali scapoli contro ammogliati. Walter, che considera il calcio uno sport demenziale, si dichiara portiere solo perché è l’unico ruolo che conosce e non sa che da quel momento, per non perdere l’impiego, sarà costretto a partecipare agli allenamenti settimanali, in vista della partita ufficiale del primo maggio. Subisce così lo sfottò dei colleghi; tra questi, l’ingegner Gusperti lo ribattezza sarcasticamente “Zamora”, il fenomenale portiere spagnolo degli anni ‘30. Quel bauscia lo umilia in campo e lo bullizza in azienda. Sentendosi umiliato, tradito da una parte e deriso dall’altra, il ragioniere escogita un piano del tutto originale per vendicarsi, coinvolgendo un ex-atleta ormai caduto in disgrazia. Nel calcio, come del resto nella vita, bisogna imparare a buttarsi e anche se perdi, ciò che conta è rialzarsi e ripartire più forti di prima. Appuntamento dunque Lunedì 6 Maggio al Cinema Busan di Mogliano Veneto (TV): • ore 18:00 LE MIE RAGAZZE DI CARTA alla presenza del regista LUCA LUCINI e parte del cast • ore 20:45 ZAMORA alla presenza del regista e protagonista NERI MARCORÈ.

I biglietti possono essere acquistati: online senza costi di prevendita su cinemabusan.it oppure presso la biglietteria del Teatro, aperta tutti i giorni a partire da 30 minuti prima dell’inizio delle proiezioni cinematografiche.

Per informazioni: 041-5905024 o biglietteria@cinemabusan.it