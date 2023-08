Ludica / Festa del gioco in scatola - VI^ edizione

Domenica 3 settembre dalle ore 10.00 alle ore 19.00 si terrà presso l’area verde attrezzata in via Masarè a Cappella Maggiore (TV) LUDICA, evento alla sua VI edizione organizzato dall'associazione di Vittorio Veneto Giocatori in Scatola, affiliata dell'associazione nazionale Tana dei Goblin.

Un’intera giornata dedicata al gioco in scatola, il cui scopo è quello di far incontrare gli appassionati e curiosi di boardgames in una bella area verde dotata di più di 100 tavoli grandi, al coperto, e altri giochi ed attrazioni sul prato.

«Ludica 2022, dopo due anni di pausa forzata, è stata un successo senza precedenti: siamo stati travolti da una marea di giocatori e famiglie, provenienti anche altre regioni, sin dalle 9 del mattino. Verso metà pomeriggio non si trovava più un posto auto e men che meno un tavolo libero, anche per un semplice gioco da due!» dichiara Alberto Corocher, presidente dell’associazione Giocatori in Scatola «La prima cosa che ci siamo riproposti già fin da quella sera è stata quindi di aumentare il numero di tavoli e potenziare tutta l'organizzazione. Dopo mesi di impegno e riunioni per l’edizione di quest’anno siamo riusciti nell’impresa di raddoppiare, o quasi, le aree del Prestito, del Magnifico e dei giochi Family, senza per questo perdere le preziose collaborazioni con le Associazioni del territorio che fin dalle origini hanno contribuito al successo della manifestazione».

«A partire dalle 10 di domenica l'afflusso dei partecipanti sarà libero e ci saranno ad attendervi più di 80 dimostratori con la storica maglietta rossa.» continua Alberto «Come sempre i tavoli saranno organizzati secondo aree tematiche, ma il cuore pulsante della manifestazione sarà l’Area del Gioco Libero e Prestito, dove, grazie al grande lavoro di un nostro socio, disporremo per la prima volta di una Applicazione che vi guiderà tra le centinaia di giochi dell’Associazione o messi a disposizione dai singoli Soci, fornendo anche preziose informazioni sul target e sulla durata, sui dimostratori in grado di spiegarlo e sull’area dove il gioco è intavolato.»

Nell’area, grazie all'essenziale contributo dell'associazione Primo Maggio, sarà prevista anche una zona ristoro, dove rifocillarsi tra un gioco e l’altro, e la manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.

Il programma completo è consultabile sul sito www.ludica.tk e sui canali social dei Giocatori in Scatola.