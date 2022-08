"Ludica": ecco la V edizione della festa del gioco in scatola

Dopo due anni di stop forzato a causa degli eventi pandemici, domenica 4 settembre dalle ore 10.00 alle ore 19.00 ritorna presso l’area verde attrezzata in via Masarè a Cappella Maggiore LUDICA, evento alla sua V edizione organizzato dall'associazione vittoriese Giocatori in Scatola, affiliata dell'associazione nazionale Tana dei Goblin. Un’intera giornata dedicata al gioco in scatola, il cui scopo è quello di far incontrare gli appassionati e curiosi di boardgames in una bella area verde dotata di circa 100 tavoli grandi, al coperto, e altri giochi ed attrazioni sul prato.

«Dopo due anni di rinvii a causa della pandemia, riprendiamo da dove eravamo rimasti: siamo infatti finalmente tornati sulla rampa di lancio, pronti per garantirvi due giorni di spasso… se per spasso intendiamo stare chini sui tavoli da gioco scambiandosi sguardi in cagnesco.» dichiara Alberto Corocher, presidente dell’associazione Giocatori in Scatola «In realtà Ludica è per fortuna tutt’altro! Chi c’è già stato, soprattutto nelle giornate di bel tempo, sa che la bella area attrezzata dove tradizionalmente viene svolta la manifestazione è l’ideale per rilassarsi e godere della compagnia di amici, nuovi o ritrovati dopo tanto tempo, scoprendo giochi mai provati, esplorando le diverse aree tematiche allestite. Quest'anno, oltre alle usuali aree "Magnifico" (con tutti i vincitori delle annate precedenti del premio Goblin Magnifico e quasi tutti i giochi finalisti quest’anno), "Spiel des Jahres" (con tutti i vincitori degli ultimi tre anni dei prestigiosi premi internazionali Spiel e Kennerspiel), "Investigativi" e "Family", vi saranno un'area dedicata ai giochi ambientati in Giappone e un'area dedicata ad Alex Randolph, per celebrare il centenario della nascita di colui che ha reso quella del designer di giochi una vera professione».

«Il successo della manifestazione cresce di anno in anno» continua Alberto «dopo aver raggiunto oltre le 1.500 presenze due anni fa, mai come quest'anno gli ospiti e autori di giochi provengono da diverse zone d'Italia. Tra gli autori di giochi segnalo la presenza di Tommaso Battista (Barrage, DEI), Carlo Bortolini (Memoarrr!, Riftforce), Carlo Camarotto (Murano), Emanuele Ornella (Hermagor, Oltre Mare), Daniele Ferri (Vege Tables), Agostino Recchia e Matteo Boca (21 Giochi minuti), altrimenti conosciuto come TeOoh. L’immancabile Ariodb, una ciurma di Gioconauti e l’affezionato Fabio Piovesan di Giochi Sul Nostro Tavolo completeranno la squadra di ospiti.»

Come ogni anno, l'evento non sarebbe possibile senza la rete di diverse associazioni di volontari che dedicano gratuitamente il loro tempo per divulgare questa passione. In particolare , quest'anno l'evento è possibile anche grazie ad Allit, altra associazione vittoriese, Tana dei Goblin di Treviso, Carri Disarmati di Montebelluna e GiocaJumanji di Oderzo. Inoltre aderiscono all'iniziativa anche le associazioni Backgammon Treviso, Dama Orsago, Veneto Go e Shogi, Kendama Italia, l’associazione di gioco di ruolo Loggia degli Irrealisti di Treviso, le associazioni Spadoni e Cannoni, Mensa e Fablab Vive.

Nell’area, grazie all'essenziale contributo dell'associazione Primo Maggio, sarà prevista anche una zona ristoro, dove rifocillarsi tra un gioco e l’altro, e la manifestazione si terrà anche in caso di pioggia.

Per consultare il programma completo, visitate il sito www.ludica.tk e tenetevi aggiornati attraverso i canali Facebook e Instagram dei Giocatori in scatola.