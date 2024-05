Lydia Lunch e Marc Hurtado plays Suicide e Alan Vega al VAM

Torna Lydia Lunch in Italia, la regina dell'underground newyorkese attiva dalla fine degli anni'70 porta in scena le canzoni dei Suicide e del loro cantante Alan Vega accompagnata da Marc Hurtado performer marocchino regista cinematografico attore e musicista. I Suicide sono stati a partire dalla meta' degli anni'70 un duo formato da Alan Vega e Martin Rev assolutamente innovatori della musica rock underground per sonorita' e atteggiamento provocatorio sul palco...La serata organizzata da Le Notti de il Bandito e da Go Down Records si terra' nella magica location di Villa Albrizzi Marini di San Zenone degli Ezzelini sabato 8 giugno dalle ore 21. Ingresso 15€ con tessera Acsi obbligatoria fattibile anche sul posto la sera dell'evento . La serata prevede in apertura altre due performance...la leccese Samanta Campa con l'audio visual del suo Fake Mirror e Claudio Valente che presenta i suoi recenti remix di alcuni brani del suo ultimo album Radio Sky accompagnato dai visual di Giorgio Ricci Temple Beat Ltd in una sorta di live/djset.