Venerdì 16 al Relais Monaco di Ponzano Veneto al convegno dell’Ordine dei Commercialisti e Unioncamere del Veneto il focus per gli imprenditori sulle opportunità offerte dalle operazioni di fusioni e acquisizioni, e sull’impatto degli investimenti esteri in Veneto.



Imprenditori, capitani d'azienda e professionisti sono attesi venerdì 16 giugno 2023 dalle 17.00 alle 19.00 al Relais Monaco Country Hotel in Via Postumia, 63 a Ponzano Veneto (TV), al convegno organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Treviso e Unioncamere del Veneto su "M&A e Struttura Proprietaria: le opportunità e le sfide per le imprese venete nel contesto internazionale".



Il convegno riunirà esperti di spicco nel settore, con l'obiettivo di fornire agli imprenditori e ai professionisti una panoramica completa sulle opportunità offerte dalle fusioni e acquisizioni, nonché sulle sfide di crescita che le imprese devono affrontare nell'ambiente internazionale sempre più competitivo.



Dopo i saluti di Camilla Menini, presidente ODCEC di Treviso, di Valentina Montesarchio Vice Segretario Generale di Unioncamere del Veneto e di Domenico Tarantino responsabile struttura "Statistiche e Analisi Evoluta del Dato" di InfoCamere, seguirà la presentazione di due analisi.



La prima riguarda “Le società di capitali in Veneto al 31 dicembre 2022 che sono state interessate da processi di acquisizione maggioritaria, sulla base dei dati delle Camere di Commercio” a cura di Federico Callegari responsabile Settore Studi e Statistica presso la Camera di Commercio di Treviso-Belluno e di Giulia Pavan dell'area studi e ricerche di Unioncamere del Veneto.

La seconda a cura di Tullio Buccellato, ricercatore sulla competitività delle imprese in collaborazione con VERA - Ca' Foscari Venezia, sulla “Struttura, peso e impatto degli investimenti diretti esteri in Veneto”.



Concluderà il pomeriggio una tavola rotonda sull’importanza dell’M&A per le imprese venete, con la partecipazione di Francesco Ballarin consigliere ODCEC di Treviso, Giovanni Gajo fondatore e presidente onorario di Alcedo sgr, Andrea Messuti avvocato e partner presso LCA, Stefano Stanghellini amministratore delegato di Eurochef Italia e Mario Volpe professore associato del dipartimento di economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia.



La partecipazione è gratuita, con iscrizione tramite email: g.fuser@ordcomm.it.