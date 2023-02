"M'illumino di meno" - "A luci spente…Nel museo"

Anche quest’anno, in un momento nel quale tutte le Amministrazioni locali sono impegnate a contenere le spese per l’energia elettrica, l'Assessorato alla Cultura e l’Assessorato all'Ambiente aderiscono a «M’illumino di meno», la nota iniziativa di sensibilizzazione in materia di risparmio energetico e cambiamento climatico promossa dalla trasmissione “Caterpillar” di Radio Due. L’evento, giunto alla 19esima edizione, si terrà il prossimo 16 febbraio 2023.

Due sono le iniziative in programma nella nostra città. Il 16 febbraio, a partire dalle 20.30, verranno spente le luci artistiche che illuminano la facciata del Municipio in Piazza del Popolo. Si tratta di un gesto simbolico che si ripete ormai dal 2015.

Sabato 18 febbraio invece, alle ore 17.00, il Museo della battaglia ospiterà un appuntamento dedicato ai ragazzi, «A luci spente… Nel museo». In occasione di «M’illumino di meno» si andrà alla scoperta della storia in modo sostenibile. Un dialogo al buio tra le sale dell’antico palazzo, per rivivere le notti dei soldati in trincea durante la Grande Guerra. La quota di partecipazione è di 5 € a testa con prenotazione obbligatoria. Il numero da chiamare per le informazioni è il seguente: 3884741241.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini ad aderire all’evento attraverso proprie iniziative personali di risparmio energetico.