Treviso Creativity Week 2022: la prima tappa è da Maarmo

La prima tappa della Treviso Creativity WEEK, lunedì 7 novembre ore 17.30, ci porta in Friuli Venezia Giulia a scoprire un esempio di innovazione attraverso il riutilizzo di materiale di scarto, in cui l'Innovazione si sposa con una forte attenzione alla sostenibilità.



Nel nuovo atelier di Villotta andremo infatti alla scoperta della formula segreta che permette di ridare vita allo scarto della polvere di marmo, trasformandola in termoarredi di design ad impatto zero e riciclabili.



Dopo la visita al reparto produttivo, grazie alla tavola contributo di architetti e designer, l’incontro propone una riflessione su sostenibilità, Made In Italy e artigianalità.





PROGRAMMA

Ore 17:30 - 17:45 registrazione;

Visita allo stabilimento produttivo;

Tavola rotonda con gli special guests

- Enrico Todesco: Presidente Movimento Giovani Imprenditori di Confartigianato di Udine

-? Andrea & Andrea di PLAM Studio

Q&A

Per informazioni:

segreteria@trevisocreativityweek.it



(Posti limitati a 20 persone)



L'evento si inserisce nel programma della Treviso Creativity WEEK 2021, un'iniziativa che può contare sul patrocinio di Regione Veneto, Provincia di Treviso, Camera di Commercio di Treviso - Belluno, Comune di Treviso, Comune di Castelfranco, InnovationLab Treviso, Università Ca' Foscari di Venezia, IUSVE -Istituto Universitario Salesiano Venezia, Confcommercio Treviso, CNA Treviso e Fondazione Francesco Fabbri.