La mafia in Veneto, incontro in streaming con Pierpaolo Romani

La rassegna "Martedì in villa" organizzata dal Comune di Trevignano propone per martedì 24 novembre un incontro in streaming con Pierpaolo Romani, coordinatore nazionale dell'associazione "Avviso pubblico - enti locali e regioni per la formazione civile contro le mafie".

«Se si pensa che c e ancora chi ritiene che il Veneto sia da inserire tra le isole felici c'è da restare davvero sbalorditi». Cosi scriveva la Commissione parlamentare antimafia nel 1993 dopo il suo sopralluogo nella nostra regione, e la conferma non piu dell infiltrazione mafiosa nel Nordest ma del suo radicamento, si e avuta con le numerose inchieste e attivita investigative tuttora in corso. Pierpaolo Romani dal 1997 al 2001 e dal 2007 al 2008 e stato consulente della Commissione parlamentare antimafia. Attualmente e consulente a titolo gratuito della Commissione parlamentare d inchiesta sulle intimidazioni nei confronti degli amministratori locali, istituita presso il Senato della Repubblica. Introdurra la coordinatrice provinciale di Avviso Pubblico, Stefania Carrer.