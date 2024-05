Appuntamento con la tragedia greca alla Chiesa di Santa Croce

Sarà l’Agamennone il primo appuntamento della seconda stagione dedicata alla Tragedia Greca presso la Chiesa di Santa Croce a Treviso.



Il ciclo di letture sceniche 'in forma di accademia', quest'anno è dedicato al teatro tragico di Eschilo.



L'Orestea di Eschilo unica trilogia pervenuta completa si compone di tre parti: Agamennone, che segna il ritorno del condottiero degli Achei in patria subito dopo la caduta di Troia e il suo assassinio per mano della moglie Clitemnestra che vendica così il sacrificio Ifigenia; Coefore, in cui il figlio Oreste uccide ferocemente la madre scatenando così la persecuzione delle Erinni; Eumenidi che vede l'istituzione da parte di Atena del Tribunale e di Leggi secondo le quali verrà giudicato, infine assolto Oreste. Si conclude così la saga degli Atridi.

Il calendario è il seguente:



8 maggio: Agamennone

17 maggio: Coefore

21 maggio: Eumenidi



Le rappresentazioni saranno proposte in orario mattutino per le scuole (ore 10) con ingresso gratuito, e poi replicate alle ore 20.30 per il pubblico. In questo caso saranno a pagamento (info e prenotazioni 0422-513150).



Gli attori e le attrici che hanno aderito e partecipano a questo progetto di letture sceniche giunto alla sua seconda edizione sono presenti nei più importanti teatri e compagnie italiane: Chiara Catalano, Paola De Crescenzo, Raffaele Esposito, Anna Gualdo, Maria Cristina Mastrangeli, Gianluca Musiu, Nicola Nicchi, Massimo Nicolini, Luca Nucera, Claudio Puglisi, Paolo Serra ed Emanuele Vezzoli. Assistente alla regia è Chiara Girlando, le luci sono di Claudio Coloretti. La direzione è di Walter Le Moli.



Ogni lettura scenica sarà preceduta da un’introduzione di Massimo Cacciari e di Luigi Garofalo.



«Il nostro auspicio - ha dichiarato il presidente della Fondazione Cassamarca Luigi Garofalo – è che si rinnovi l’apprezzamento del pubblico e degli studenti manifestato nella passata stagione”



La rassegna è sostenuta da Banca delle Terre Venete.