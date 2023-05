A Cà dei Carraresi le opere del Liceo scientifico Da Vinci

Sarà inaugurata sabato 27 maggio, alle 17.30, una mostra di fotografie realizzate dalle classi 4°, 5° A e 5° G del Liceo Scientifico Da Vinci di Treviso.



Le tre classi hanno sviluppato un percorso di riflessione sul rapporto uomo-natura prendendo come riferimento il testo “Manifesto del Terzo paesaggio”, di Gilles Clément. Hanno realizzato delle fotografie nel Parco dell’istituto, che saranno esposte a piano terra di Casa dei Carraresi.



Dalle foto, attraverso la Realtà Aumentata, si svilupperanno video animazioni che vogliono sensibilizzare sul tema del rapporto uomo-natura.



L’argomento non è stato analizzato tanto da un punto di vista naturalistico quanto per la sua valenza concettuale, per riflettere su quale sia la nostra “rappresentazione” della natura, per conoscere un’interpretazione del paesaggio completamente diversa da quella tradizionale, sapersi porre davanti al paesaggio con una visione personale, critica e non standardizzata, saper leggere il paesaggio sapendone individuare le peculiarità, le fragilità e la responsabilità nella sua gestione.



Per visionare le immagini e i video virtuali sarà necessario scaricare l’applicazione “Artivive”