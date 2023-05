“E…vento di maggio”: la festa dei quartieri Nord di Treviso

Sabato 20 maggio dalle 15.00 alle 18.30 al Parco Ali Dorate sono attesi più 300 ragazzi e ragazze insieme alle loro famiglie





Giochi per bambini/e e ragazzi/e, tornei vari, dimostrazioni di arti marziali e di scacchi, spazio all’interculturalità e all’accoglienza; tutto questo caratterizzerà la nuova edizione dell’ E…vento di Maggio in programma sabato 20 maggio dalle ore 15 alle 18.30.



Il Parco Ali Dorate di Treviso, in Via Sant’Elena Imperatrice 23, ospiterà un pomeriggio ricco di giochi e attività per bambini, ragazzi e famiglie, le dimensioni guida saranno l’incontro, l’aggregazione, la relazione tra la scuola e la comunità, il divertimento e l’inclusione. Sono attesi più di 300 minori tra bambini e ragazzi con i loro genitori, con la partecipazione di circa 30 maestre ed insegnanti.



L’iniziativa è promossa dal “Gruppo Scuola e Territorio”, con il coordinamento della cooperativa La Esse; partner prioritari sono l’Istituto Comprensivo Luigi Coletti di Treviso e il Comune di Treviso. La solida collaborazione di tante associazioni e realtà attive in città, testimoniano un lavoro di rete, consolidato da anni nelle comunità e nei quartieri Nord di Treviso.