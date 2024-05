Gran Galà Veneto Sex con Mercedesz Henger e Amandha Fox

Sabato 25 maggio p.v. al New Mille Lire Lap Dance di Preganziol ( Treviso ) ritorna Mercedesz Henger la bellissima figlia di Eva Henger ( che lo scorso week end ha partecipato alla quarta edizione di Veneto Sex ) . Recentemente sono state ospiti da Caterina Balivo, su Rai 1, nel salotto de “La volta buona” . Mercedesz archiviati gli studi e la laurea in psicologia presso l’Università di Southampton, ha intrapreso la carriera da attrice debuttando al cinema come comparsa nel film del 2002 Gangs of New York di Martin Scorsese, in cui ha recitato anche la madre. Eva e Mercedesz hanno anche condiviso lo stesso set per il film del 2009 “Torno a vivere da solo” diretto da Jerry Calà . La sua carriera, ha anche abbracciato il palcoscenico televisivo diventando presenza fissa di salotti e reality del piccolo schermo negli ultimi anni: nel 2016 ha partecipato all’Isola dei Famosi nell’edizione condotta da Alessia Marcuzzi, per poi prenderne nuovamente parte nel 2022 con Ilary Blasi al timone. Fra le altre cose ha ricoperto il ruolo di opinionista ed ospite dei programmi di Barbara D’Urso su Canale 5 Mediaset , da Domenica Live a Pomeriggio 5. Per questo " Gran Gala’ del Veneto Sex " sarà affiancata dalla star del cinema adult Amandha Fox ( già madrina del locale e nota al popolo della notte come la Venere polacca ) recentemente sulla bocca di tutti i “ discotecari “ grazie al successo ottenuto dal brano “ Malatia Malatia “ realizzato in collaborazione con il percussionista partenopeo Ciccio Merolla . Lo start della serata è per le 23.30.