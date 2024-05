Giovedì 9 maggio 2024 alle 20.30 alla Biblioteca Barchessa di Villa Giovannina ci sarà un incontro pubblico con l’educatrice Giovanna Giacomini, autrice del volume “Scuole Felici. La pedagogia basata sul metodo danese nei servizi educativi 0-6 anni in Italia”. L’evento rientra nel ciclo “Il Maggio dei libri 2024” promosso dal Comune di Villorba. L'ingresso è libero e gratuito.

Giovanna Giacomini, educatrice, presenterà il suo metodo pedagogico rivoluzionario, focalizzato sull'educazione dei bambini nella fascia 0-6 anni. Un approccio educativo basato sul Metodo Danese e ispirato alla filosofia Hygge, che privilegia il sentire prima del fare, in modo originale, personale e autonomo. Il suo percorso di ricerca l’ha portata alla creazione del metodo "Scuole Felici", un'approfondita filosofia educativa che promuove la felicità come obiettivo principale per i bambini e le loro famiglie. Questa visione è stata implementata con successo in diverse strutture educative nel Nord Italia, dimostrando la sua fattibilità nel contesto educativo italiano. L’incontro è organizzato dall’assessore alla Cultura, Pari Opportunità e Biblioteca, Lisa Martelli.

“Questa conferenza offre un'occasione unica per scoprire i principi fondamentali del metodo educativo danese – spiega il sindaco Francesco Soligo – un metodo fondato sull’inclusività, sulla partecipazione attiva dei genitori al processo educativo, sul contatto con la natura e sullo sviluppo dell’autonomia dei bambini attraverso l’esempio genitoriale e la partecipazione alla vita quotidiana. Si tratta dunque di un momento importante di approfondimento e di riflessione su di un tema centrale per la vita della nostra comunità”.

Il ciclo “Il Maggio dei libri 2024” proseguirà sabato 11 maggio alle 10.30 alla Biblioteca “Lino Armellin” con la lettura animata teatralizzata dal titolo “Il Meraviglioso viaggio di Marco Polo” a cura del duo Le Sister(s). Venerdì 17 maggio invece alle 16.30 alla Biblioteca Barchessa di Villa Giovannina ci sarà l’evento “Celebrando il primo anno di vita” con la consegna del libretto omaggio per i bambini nati nel 2022 e le storie raccontate dal gruppo Il Trabiccolo dei Sogni. Venerdì 24 maggio alle 21 alla Barchessa di Villa Giovannina si svolgerà la serata dal titolo “Viva la vida: Frida e Diego, un amore” con musica e letture dedicate alla storia d’amore tra Frida Khalo e Diego Rivera, interpretati da Sara Righetto con i lettori della biblioteca di Jesolo. Sabato 25 maggio alle 10.30 alla biblioteca “Lino Armellin” si andrà “Alla scoperta di paesi lontani” con letture animate del duo Le Sister(s). Ultimo appuntamento giovedì 30 maggio alle 20.45 alla Biblioteca Barchessa di Villa Giovannina con “Musica da sfogliare: cent’anni di musica tra Europa e Stati Uniti” con il Themis Trio. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero e gratuito.