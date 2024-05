Siete pronti? Dal 10 maggio inizia il "Maggio Suseganese"! La Pro Loco di Susegana con il Comitato Festeggiamenti organizza due settimane di festa in onore della patrona S. Maria Ausiliatrice, presso il Centro Ricreativo (dietro la chiesa di Susegana).

Durante la manifestazione fornito chiosco gastronomico con specialità alla griglia e capriolo.

Il programma:

- venerdì 10 maggio,

ore 19.00: apertura stand enogastronomico

Specialità della serata: costata. Prenotazione obbligatoria, massimo 200 persone. Durante la serata le griglie funzioneranno solo per hamburger e formaggio cotto

- sabato 11 maggio,

ore 19.00: apertura stand enogastronomico

- domenica 12 maggio,

ore 12.00: apertura stand enogastronomico

ore 19.00: apertura stand enogastronomico

- mercoledì 15 maggio,

ore 19.00: apertura stand enogastronomico

Specialità della serata: “Ossada con radici e fasioi”. Prenotazione obbligatoria, massimo 200 persone. Durante la serata le griglie non funzioneranno

- venerdì 17 maggio,

ore 19.00: apertura stand enogastronomico

Specialità della serata: frittura di pesce. Prenotazione obbligatoria, massimo 200 persone. Durante la serata le griglie non funzioneranno

- sabato 18 maggio,

ore 19.00: apertura stand enogastronomico

ore 21.00: live music con "Nuovo fronte - Vasco tribute band"

- domenica 19 maggio,

ore 8.30: partenza 1a pedala con AVIS (iscrizioni entro il 16 maggio)

ore 12.00: apertura stand enogastronomico

ore 19.00: apertura stand enogastronomico

- giovedì 23 maggio,

ore 19.00: apertura stand enogastronomico

Specialità della serata: frittura di pesce. Prenotazione obbligatoria, massimo 200 persone. Durante la serata le griglie non funzioneranno

- venerdì 24 maggio,

ore 19.00: Santa Messa con processione in onore della Patrona

ore 19.00: apertura stand enogastronomico

- sabato 25 maggio,

ore 19.00: apertura stand enogastronomico

ore 21.00: DJ SET anni ‘90 - 2000 con Spillo

- domenica 26 maggio,

ore 12.00: apertura stand enogastronomico

ore 19.00: apertura stand enogastronomico

----

Per prenotazioni, chiamate

- Franca, 338 6733938

- Franca, 338 5360300

- Appolonia, 347 4901241

o presso lo stand.



Vi aspettiamo per grandi serate in compagnia con i piatti cucinati dai nostri mitici cuochi!