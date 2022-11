Magika - La Fiera della Magia e del mistero

Lo staff di Gothika ha il piacere di lanciarsi in una nuova avventura:

SABATO 26 Nov, 11:00-02:00

DOMENICA 27 Nov, 11:00-22:00

La fiera sarà completamente dedicata al mondo della magia, dell'esoterismo e di tutto ciò che viene definito "mistero".

Gli amanti di questi mondi arrivano da tutto il paese e dall'estero, per immergersi per due giorni nel mondo della magia moderna ma anche in quello dell'esoterismo e della magia storica.

La fiera raccoglierà stands a tema,sarà un punto d'incontro per passare del tempo con chi condivide i propri interessi e porterà sul palco artisti da tutta italia che vi stupiranno con i loro spettacoli di magia.

TBA

Durante entrambe le giornate ci saranno diversi tipi di intrattenimenti:

Mercato con abbigliamento, accessori, oggettistica, decorazioni, libri, dischi, esoterica ecc...

Area artistica con dipinti, statue e creazioni varie esposte direttamente dai propri creatori

Zona Food & Drink con una scelta varia di cibo per onnivori, carnivori, vegetariani, vegani e altro

Set fotografico dove farsi fare foto da professionisti, o ammirare gli altri visitatori con degli abbigliamenti a dir poco fantastici

Spettacoli di mentalismo, illusionismo, fachirismo e molto altro...

Conferenze a tema e interessanti workshop

-Una giornata 10€

-Due giornate 18€

-Bambini sotto ai 14 anni, anziani, disabili GRATIS



uscire dalla fiera liberamente