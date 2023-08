Magika 2° edizione - La fiera della Magia e del Mistero

Lo staff di Gothika ha il piacere di lanciarsi in una nuova avventura:

?????? -?? ????? ????? ????? ? ??? ???????

SABATO 14 Ottobre, 11:00-00.00

DOMENICA 15 Ottobre, 10:00-21:00

La fiera sarà completamente dedicata al mondo della magia, dell'esoterismo e di tutto ciò che viene definito "mistero".

Gli amanti di questi mondi arrivano da tutto il paese e dall'estero, per immergersi per due giorni nel mondo della magia moderna ma anche in quello dell'esoterismo e della magia storica.

La fiera raccoglierà stands a tema,sarà un punto d'incontro per passare del tempo con chi condivide i propri interessi e porterà sul palco artisti da tutta italia che vi stupiranno con i loro spettacoli di magia.

???? ?????????? ???????? ??? ??????? ??? ?? ?????? ??????

Uno spazio dove la creatività prende forma

Mercato con abbigliamento, accessori, oggettistica, decorazioni, libri, dischi, esoterica ecc...

Area artistica con dipinti, statue e creazioni varie esposte direttamente dai propri creatori

Zona Food & Drink con una scelta varia di cibo per onnivori, carnivori, vegetariani, vegani e altro

Set fotografico dove farsi fare foto da professionisti, o ammirare gli altri visitatori con degli abbigliamenti a dir poco fantastici

Spettacoli di mentalismo, illusionismo, e molto altro...

Conferenze a tema e interessanti workshop

????????? ?'????????:

- Una giornata 12€

- Due giornate 20€

- Bambini fino a 14 anni 5€

- Bambini sotto ai 6 anni, over 65, disabili GRATIS

gli standisti possono scrivere a:

dreamakerstands@gmail.com

mail direzione artistica:

profuturaeventi@gmail.com